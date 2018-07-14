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Москвича избили и отобрали билеты на финал ЧМ-2018
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Москвича избили и отобрали билеты на финал ЧМ-2018 

News.ru 3 часа назад
Житель столицы Алексей Мартьянов согласился помочь соседке с продажей билетов на финальный матч чемпионата мира по футболу. Они решили выложить объявление в интернет, при этом цена была лояльной. Спустя несколько часов уже нашлись покупатели.
Продавец договорился с ними о встрече на шоссе Энтузиастов. Однако по прибытии на условленное место Алексею брызнули в лицо перцовым баллончиком, после чего его избили несколько человек. Когда молодой человек пришёл в сознание, оказалось, что билеты у него украли.
В настоящее время полиция уже разыскивает нападавших, передаёт Mash.
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