Москвича избили и отобрали билеты на финал ЧМ-2018

Житель столицы Алексей Мартьянов согласился помочь соседке с продажей билетов на финальный матч чемпионата мира по футболу. Они решили выложить объявление в интернет, при этом цена была лояльной. Спустя несколько часов уже нашлись покупатели.

Продавец договорился с ними о встрече на шоссе Энтузиастов. Однако по прибытии на условленное место Алексею брызнули в лицо перцовым баллончиком, после чего его избили несколько человек. Когда молодой человек пришёл в сознание, оказалось, что билеты у него украли.

В настоящее время полиция уже разыскивает нападавших, передаёт Mash.