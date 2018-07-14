Иностранные визовые центры могут обязать проходить аккредитацию в России

Госдуму внесен законопроект об обязательной аккредитации иностранных визовых центров в России. Документ зарегистрирован в базе нижней палаты.

Поправки предполагается внести в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Они, в том числе, закрепляют в законодательство понятие «визовый сервисный центр», и предусматривают обязательную аккредитацию иностранных визовых центров.