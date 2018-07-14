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Иностранные визовые центры могут обязать проходить аккредитацию в России
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Иностранные визовые центры могут обязать проходить аккредитацию в России 

Rambler News Service 3 часа назад
В Госдуму внесен законопроект об обязательной аккредитации иностранных визовых центров в России. Документ зарегистрирован в базе нижней палаты.
Авторами инициативы являются председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и член комитета Олег Морозов.
Поправки предполагается внести в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Они, в том числе, закрепляют в законодательство понятие «визовый сервисный центр», и предусматривают обязательную аккредитацию иностранных визовых центров.
Порядок и орган аккредитации, согласно законопроекту, будет определять правительство России.
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