Почему сборная Англии имеет подавляющее преимущество в истории матчей с бельгийцами

Сборные Англии и Бельгии провели между собой 22 матча, причем последний из них состоялся лишь 28 июня в Калининграде, где на групповой стадии нынешнего турнира бельгийцы одержали победу со счетом 1:0. Это был второй успех «красных дьяволов» во встречах с англичанами и первый — с 1936 года.

Английское превосходство

Преимущество сборной Англии над бельгийцами выглядит подавляющим — 15 побед при пяти ничьих и лишь двух поражениях и разности мячей 70-26. При этом три встречи состоялись в рамках чемпионата мира и одна — на чемпионате Европы, остальные были товарищескими.

Первое противостояние сборных Бельгии и Англии случилось в мае 1921 года в Брюсселе и закончилось победой гостей — 2:0. Хотя бельгийская команда в начале века была одной из сильнейших в континентальной части Европы, выиграв домашний олимпийский турнир 1920 года (он прошел в Антверпене), англичане уверенно положили начало своей серии. За последующие 15 лет были сыграны еще восемь матчей, в которых англичане победили семь раз, некоторые матчи завершились с разгромным счетом — 6:1, 4:0, 5:1, 4:1. Были даже невероятные 9:1 в мае 1927 года в Брюсселе. При этом играли команды большей частью в Бельгии — в Брюсселе и Антверпене.

Сборная Англии явно превосходила большинство европейских сборных, но проявить себя в официальных матчах не имела возможности, не будучи членом Международной федерации футбола (ФИФА). Впервые на чемпионате мира англичане сыграют лишь в 1950 году.

Кошмарная для сборной Бельгии серия завершилась 9 мая 1936 года, когда она в домашнем матче победила — 3:2. Встреча прошла в предместье Брюсселя Эйзель на главном стадионе страны, который в те годы носил название «Юбилейный», а в 90-х годах был переименован в честь короля Бодуэна. Сборная Англии в начале 1936 года провела четыре матча и не смогла победить ни в одном, так что бельгийцы воспользовались временной слабостью команды с Туманного Альбиона.

Героем стал бельгийский форвард Рик Исемборгс, который забил два мяча. А руководил игрой хозяев английский специалист Джек Батлер, который через два года привезет бельгийцев на чемпионат мира во Франции, где она уже в 1/8 финала проиграет хозяевам и покинет турнир.

Следующий же матч сборных Бельгии и Англии состоялся лишь через 11 лет — и также в Брюсселе. Гости взяли убедительный реванш со счетом 5:2, а через три года выиграли в бельгийской столице — 4:1. Успех 1936 года оказался единичным, однако тогда никто не мог и предположить, что следующей победы «красные дьяволы» будут ждать 82 года!

Бой в Базеле

На чемпионате мира 1954 года команды, наконец, впервые провели и официальный матч. Четырьмя годами ранее в Бразилии англичане впервые сыграли на мировом первенстве, но выйти из группы не смогли, и на европейский турнир (проходил ЧМ-1954 в Швейцарии) возлагали большие надежды. Бельгийцы же находились в явном кризисе, на следующий чемпионат мира они пробьются лишь в 1970 году. Однако в Базеле сборная Бельгии дала бой англичанам — 4:4. По регламенту тех лет, даже на групповой стадии назначалось дополнительное время в случае ничьей, так что команды забили по голу в овертайме. У сборной Англии по два мяча забили Айвор Бродис и Нэт Лофтхаус, а окончательный счет установил англичанин Джеймс Диккинсон, который поразил свои ворота.

Странность формулы чемпионата мира заключалась еще и в том, что в группах с четырьмя командами каждая из них проводила лишь по две игры. Англичане также победили хозяев — 2:0 и заняли первое место, а бельгийцы уступили итальянцам (1:4) и остались последними. Однако в четвертьфинале сборная Англии попала на действующих чемпионов мира из Уругвая и проиграла — 2:4.

В 1966 году сборная Англии, наконец, выиграет Кубок мира на домашнем турнире. Хозяева чемпионата мира не играли в квалификации, а одним из соперников по товарищеской игре в октябре 1964 года выбрали давних «клиентов» из Бельгии. Однако впервые в истории противостояния сборная Англии во втором матче подряд не сумеет победить — 2:2.

В 1980 году сборные Англии и Бельгии сыграли единственный матч в рамках чемпионата Европы. В Бельгии подрастало новое поколение футболистов, которое в 1986 году покажет лучший, вплоть до нынешнего турнира, результат в истории — четвертое место на чемпионате мира.

Успехи бельгийцев и сила англичан

Первым же успехом этой сборной, которой руководил знаменитый тренер Ги Тис, станет выход в финал на Евро-1980. В первом матче в группе 2 в итальянском Турине бельгийцы и англичане сыграли вничью — 1:1, обменявшись голами в середине первого тайма. Открыл счет ушедший из жизни в апреле нынешнего года Рэй Уилкинс, но уже через три минуты забил форвард «красных дьяволов» Ян Кулеманс.

В итоге сборная Бельгии займет в группе первое место и выйдет в финал, где уступит команде Германии — 1:2. Англичане же остались третьими и выйти из группы не сумели.

Через 10 лет под руководством Ги Тиса и во главе с капитаном Кулемансом сборная Бельгии приехала в Италию уже на чемпионат мира, где в 1/8 финала встретилась с англичанами. «Львы» представили публике достаточно молодую команду с новым лидером в центре поля — Полом Гаскойном и удивительной для британского футбола схемой с последним защитником, которую проповедовал главный тренер Бобби Робсон. В итоге англичане пробились в полуфинал чемпионата мира (во второй раз в истории), где уступили будущим триумфаторам из ФРГ лишь в серии пенальти. А в 1/8 финала в Болонье победу англичанам в дополнительное время принес вышедший на замену Дэвид Платт , который в остальных матчах будет играть в основном составе.

Вплоть до нынешнего турнира команды провели еще три товарищеских матча. В 1999 году в Сандерленде и в 2012-м в Лондоне победили хозяева — 2:1 и 1:0 соответственно, тогда как в мае 1998 года, перед стартом чемпионата мира во Франции, сборные Англии и Бельгии сыграли в Касабланке в матче турнира за Кубок короля Хассана II. По регламенту после нулевой ничьей была назначена серия пенальти, где бельгийцы победили. Формально можно считать эту встречу также победной для сборной Бельгии.

На групповой стадии нынешнего чемпионата мира команды сыграли 28 июня в Калининграде. И бельгийцы, и англичане успели одержать по две победы, досрочно выйдя в плей-офф, и в очной встрече решали, кто займет в группе первое место. Наставники команд Роберто Мартинес Гарет Саутгейт выпустили резервные составы, а победный для бельгийцев гол забил Аднан Янузай , который больше на турнире не играл. Считалось, что проигравшие англичане получили более легкую турнирную сетку, избежав в четвертьфинале встречи с командой Бразилии. Но в итоге команды дружно добрались до полуфинала, где потерпели поражения и теперь сыграют в утешительном матче за третье место.

Евгений Трушин