От «Школы безопасности» к безопасности в жизни

Восьмиклассники третьей школы Ноябрьска доказали всему УрФО, что ямальцы лучше всех приспособлены к выживанию в дикой природе.

Шесть дней провели в палаточном лагере близ Нягани подростки из ХМАО, Тюменской, Курганской, Свердловской и Челябинской областей. Ямал представляли ноябряне. На межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» они проявили наилучшие командные качества.

— В нашей школе давно работает секция по спортивному туризму «Эдельвейс», — рассказывает руководитель команды северян Ольга Краснова . — Самая младшая группа — пятиклассники. Вот с этого возраста мы и начинаем подготовку. Из года в год тренируемся, ходим в походы, участвуем в состязаниях. К 15–16 годам ребята уже имеют солидный багаж знаний и навыков. Умеют разводить огонь без спичек, готовить еду на костре, кипятить чай в пластиковой бутылке; знают, как построить шалаш, переправиться через реку, оказать первую помощь пострадавшему.

Осенью команда восьмиклассников выиграла региональный этап «Школы безопасности» в Ноябрьске. Это дало им право представлять округ на межрегиональном этапе. Мальчишки и девчонки серьезно отнеслись к возложенной на них миссии.

— Мы знали, что соперники будут сильными, но ехали с настроем на победу, — рассказывает участница соревнований Марина Анточ. — Все задания были сложными. Были такие, что из шести команд справлялись только две. У нас тоже не всё ладилось. Особенно мне запомнился «Маршрут выживания». Это был двухдневный поход с ночевкой в лесу и множеством испытаний. Но здесь мы были лучшими.

— В любых ситуациях мы учимся чему-то, — считает Антон Портнов. — Иногда, кажется, что всё знаешь и умеешь, но что-то всё равно идет не так. Нам, к примеру, не удалось развести огонь без спичек, есть над чем работать. Но в любом случае, любой из нас уверенно чувствует себя в лесу и вообще на природе.

Прямо скажем, многие задачи, которые пришлось решать ребятам, могли бы поставить в тупик и неподготовленного взрослого. Например, легенда одного из этапов «Поисково-спасательных работ» звучала так: «В проводах линии электропередач над рекой запутался парашютист». Юным спасателям надо было подойти на плавсредстве под ЛЭП. С помощью подъемных перил высотой в несколько метров и самостраховки подняться к пострадавшему. Затем транспортировать его в обозначенную зону.

Или другая легенда: один участник получает травму, дальше самостоятельно двигаться не может. Товарищи оказывают первую помощь, фиксируют воротник шанца, перекладывают на жесткие носилки и транспортируют на расстояние более полукилометра.

— Я была «пострадавшей», — вспоминает Марина. — Ребята собрали носилки из жердей — жесткие, неудобные, но надежные. Несли меня через буреломы, лужи, овраги и горки…

А еще юным спасателям надо было пройти пожарную эстафету, выполнить комплекс силовых упражнений, пройти полосу препятствий, выдержать конкурс поваров, даже организацию ночлега контролировали и оценивали строгие судьи.

— Иногда одолевала страшная усталость, — сознаЕтся Антон. — Донимали мысли об отдыхе. Но команду подводить нельзя. Никто не сошел с дистанции.

В десяти видах соревнований четырежды ноябряне занимали первые строчки турнирной таблицы, по два раза брали вторые и третьи места. По одному — четвертое и пятое. По итогам соревнований ребята заняли первое место, доказав, что они лучшие в УрФО.