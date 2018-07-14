Фархада Самедова назначили полпредом Башкирии при Президенте России

Полномочным представителем Башкирии при Президенте РРФ назначили Фархада Самедова. Соответствующий указ подписал Глава республики Рустэм Хамитов . Этим же распоряжением руководитель региона освободил Самедова от занимаемой ранее должности Премьер-министра Правительства.

Справка:

Фархад Самедов Астанович родился 23 апреля 1959 года в городе Гардабани Грузинской ССР. Окончил Московский инженерно-строительный институт имени В. В. Куйбышева. Певрым рабочим местом Самедова стал трест № 7 Минпромстроя Азербайджанской ССР, где он трудился сначала простым инженером, а затем старшим.

В Башкирию Самедов перебрался в 2003 году и вошел в администрацию предприятия «Каустик» , где занял должность первого заместителя генерального директора по экономике и финансам.

В кресло заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Самедов пересел в январе 2017 года.