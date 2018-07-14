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Фархада Самедова назначили полпредом Башкирии при Президенте России
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Фархада Самедова назначили полпредом Башкирии при Президенте России 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Фархад Самедов
Полномочным представителем Башкирии при Президенте РРФ назначили Фархада Самедова. Соответствующий указ подписал Глава республики Рустэм Хамитов. Этим же распоряжением руководитель региона освободил Самедова от занимаемой ранее должности Премьер-министра Правительства.
Справка:
Фархад Самедов Астанович родился 23 апреля 1959 года в городе Гардабани Грузинской ССР. Окончил Московский инженерно-строительный институт имени В. В. Куйбышева. Певрым рабочим местом Самедова стал трест № 7 Минпромстроя Азербайджанской ССР, где он трудился сначала простым инженером, а затем старшим.
В Башкирию Самедов перебрался в 2003 году и вошел в администрацию предприятия «Каустик», где занял должность первого заместителя генерального директора по экономике и финансам.
В кресло заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Самедов пересел в январе 2017 года.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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