Двойной зрачок: есть ли он у некоторых людей

Может ли у человека в глазу быть два зрачка? Ни одного такого случая медициной официально не задокументировано. Тем не менее в исторических источниках встречаются сведения о подобной аномалии.

Мифы о «глазе дьявола»

Одним из первых о явлении, известном как pupula duplex, упомянул, пожалуй, знаменитый древнеримский автор Овидий. В древности и Средневековье все необычное вызывало у людей страх и опасения, поэтому в народе аномалию двойного зрачка именовали «дьявольским глазом».

Многие античные авторы пишут о людях или существах с «двойным глазом», которые обладают способностью негативного магического воздействия на окружающих. Так, в книге Плиния Старшего «Естественная история» сказано: «В Скифии родятся женщины, называемые „битиями“. Они имеют в глазах двойной зрачок и губят взглядом, если посмотрят в гневе». Другой знаменитый римский автор, Цицерон, утверждал, что женщины, у которых глаз с двойным зрачком, приносят несчастья.

Примеры из истории

Одной из реальных исторических личностей, обладавших двойным зрачком, если верить источникам, был китайский министр Лю Чун, живший в Х столетии до нашей эры. Его называли человеком «со сдвоенными глазами», поскольку в каждом его глазу было по две радужных оболочки. Именно так министр выглядит на портретах. Точно в таком виде его изобразил скульптор Роберт Рипли , создавая восковую фигуру Лю Чуна в рамках проекта «Believe it or not». Сегодня на скульптуру можно полюбоваться в музее Луи Тюссо в Копенгагене. Кстати, возможно, Лю Чун так преуспел в карьере, поскольку в его времена бытовало поверье, что люди, у которых «две пары глаз», способны отличать ложь от правды.

Кроме того, в 1931 году пресса сообщала о жителе Кентукки по имени Генри Хоун, у которого были «двойные глаза».

«Четырехглазых» людей не существует?

И все же медики сомневаются в том, что феномен «двойного зрачка» действительно имеет место быть. Так, исследователь Кирби Смит в 1902 году опубликовал работу «Pupula Duplex», в которой выдвинул предположение, что выражение «двойной зрачок» в древности употреблялось вовсе не в буквальном, а в переносном смысле. К примеру, так могли называть людей с глазами разного цвета. Ведь случается, что у человека один глаз, скажем, карий, а другой — голубой. Это не такое уж частое, но все же достаточно распространенное явление, которое в официальной медицине именуется гетерохромией.

Коллега и современник Кирби Смита Уолтон Брукс Макдэниэл, в свою очередь, считал, что под «двойным зрачком» в старину могли подразумевать патологическое расширение зрачков или дефекты сетчатки. Если смотреть на человека с таким изъяном, то со стороны и впрямь может показаться, что у него не один, а два зрачка. Но это всего лишь иллюзия.

Современные медики категорически опровергают теорию о существовании двойной радужки. Однако они упоминают о глазном дефекте под названием «поликория». Это врожденная патология, при которой в радужной оболочке глаза присутствуют одно или даже несколько зрачковых отверстий. Но их нельзя считать полноценными зрачками, так как в большинстве случаев лишь одно из них имеет сфинктер — мышцу, сокращающую зрачок.

Поликория — не просто эстетический дефект. Вследствие того, что при этом заболевании отверстия зрачков имеют асимметричную форму, мышца, ответственная за сужение зрачка при реакции на свет, не может нормально сокращаться. Это приводит к дискомфортным ощущениям в глазах и снижении остроты зрения. Если ребенок рождается с таким изъяном, то уже на первом году жизни рекомендуется хирургическая операция. Правда, вмешательство показано лишь в тех случаях, когда зрачковых отверстий более двух и их диаметр превышает 2 миллиметра. В более старшем возрасте дефект корректируется с помощью оптических контактных линз.

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