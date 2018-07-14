Стали известны стартовые составы на матч на третье место на ЧМ-2018 

Объявлены стартовые составы сборных Англии и Бельгии на матч за третье место на чемпионате мира 2018 года, сообщает ТАСС.
Состав сборной Бельгии: Тибо Куртуа, Томас Менье, Ян Вертонген, Венсан Компани, Тоби Алдервейрелд, Насер Шадли, Юри Тилеманс, Аксель Витсель, Кевин Де Брейне, Эден Азар, Ромелу Лукаку.
Состав сборной Англии: Джордан Пикфорд, Киран Триппьер, Дэнни Роуз, Джон Стоунс, Фил Джонс, Гарри Магуайр, Рубен Лофтус-Чик, Эрик Дайер, Фабиан Делф, Рахим Стерлинг, Гарри Кейн.
"Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Также «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.