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Стали известны стартовые составы на матч на третье место на ЧМ-2018
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Стали известны стартовые составы на матч на третье место на ЧМ-2018 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Объявлены стартовые составы сборных Англии и Бельгии на матч за третье место на чемпионате мира 2018 года, сообщает ТАСС.
Состав сборной Бельгии: Тибо Куртуа, Томас Менье, Ян Вертонген, Венсан Компани, Тоби Алдервейрелд, Насер Шадли, Юри Тилеманс, Аксель Витсель, Кевин Де Брейне, Эден Азар, Ромелу Лукаку.
Состав сборной Англии: Джордан Пикфорд, Киран Триппьер, Дэнни Роуз, Джон Стоунс, Фил Джонс, Гарри Магуайр, Рубен Лофтус-Чик, Эрик Дайер, Фабиан Делф, Рахим Стерлинг, Гарри Кейн.
"Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Также «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.
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