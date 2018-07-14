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Рамон Кальдерон: «Пересу придется дорого заплатить за продажу Роналду»
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Рамон Кальдерон: «Пересу придется дорого заплатить за продажу Роналду» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон раскритиковал мадридский клуб за продажу Криштиану Роналду в «Ювентус». По его словам, босс «Реала» Флорентино Перес совершил ошибку.
— Это позорная сделка. Я считаю, что за эту ошибку придется дорого заплатить, — цитирует Gazzetta dello Sport Кальдерона. — Этой операцией Перес нанес ущерб имиджу клуба. Роналду — живая легенда, за него 105 миллионов евро — это очень мало! Аньелли провернул хорошую сделку. Теперь заменить Криштиану будет очень сложно. Мбаппе и Неймар далеки от его уровня. Я бы на месте Переса сделал невозможное, чтобы удержать Роналду. А он делает вид, будто ничего не случилось. В Италии Роналду забьет боле 50 голов и выиграет много трофеев. Теперь «Ювентус» может претендовать на победу в Лиге чемпионов. Криштиану на одном уровне с Ди Стефано, Пеле и Кройфом. И я не забыл Месси.
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