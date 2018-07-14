Рамон Кальдерон: «Пересу придется дорого заплатить за продажу Роналду»

— Это позорная сделка. Я считаю, что за эту ошибку придется дорого заплатить, — цитирует Gazzetta dello Sport Кальдерона. — Этой операцией Перес нанес ущерб имиджу клуба. Роналду — живая легенда, за него 105 миллионов евро — это очень мало! Аньелли провернул хорошую сделку. Теперь заменить Криштиану будет очень сложно. Мбаппе и Неймар далеки от его уровня. Я бы на месте Переса сделал невозможное, чтобы удержать Роналду. А он делает вид, будто ничего не случилось. В Италии Роналду забьет боле 50 голов и выиграет много трофеев. Теперь «Ювентус» может претендовать на победу в Лиге чемпионов. Криштиану на одном уровне с Ди Стефано, Пеле и Кройфом. И я не забыл Месси.