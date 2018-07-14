35 игроков «Спартака» отправились на сбор в Чехию 

«Спартак» приступил к подготовке к сезону. В субботу команда вылетела в Прагу, откуда на клубном автобусе перебралась в Брно, где в течение двух недель у красно-белых будет проходить первый сбор.
Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев взял на сбор 35 игроков:
вратари: Никита Беспалов, Юлиус Гудачек, Александр Трушков, Андрей Сковронский;
защитники: Дмитрий Калинин, Андрей Кутейкин, Александр Осипов, Максим Гончаров, Евгений Кулик, Всеволод Сорокин, Руслан Педан, Артем Аляев, Владислав Провольнев, Дмитрий Юдин, Артем Волков, Аким Тришин;
нападающие: Дмитрий Черных, Мартиньш Карсумс, Илья Зубов, Бен Максвелл, Каспарс Даугавиньш, Робин Ганзл, Никита Филатов, Анатолий Никонцев, Максим Трунев, Артем Воронин, Вадим Перескоков, Александр Хохлачев, Виктор Комаров, Вячеслав Лещенко, Глеб Шашков, Илья Кляузов, Илья Талалуев, Максим Цыплаков, Михаил Шалагин.
Команда будет работать на земле, в тренажерном зале и на льду. Контрольных матчей на первом сборе не запланировано.