35 игроков «Спартака» отправились на сбор в Чехию

Команда будет работать на земле, в тренажерном зале и на льду. Контрольных матчей на первом сборе не запланировано.

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