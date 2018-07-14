Главой Госкомитета Башкирии по строительству и архитектуре назначен Григорий Невоструев

Председателем Госкомитета РБ по строительству и архитектуре стал Григорий Невоструев. Соответствующий указ подписал глава республики Рустэм Хамитов . Прежний глава Комитета Андрей Трухан назначен на пост вице-премьера региона.

Григорий Невоструев с 2010 по 2013 год был зампредседателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре. После стал гендиректором группы компаний «Территория». С 2016 года — гендиректор некоммерческой организации «Фонд развития жилищного строительства РБ».

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