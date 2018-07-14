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Азар и де Брюйне вошли в стартовый состав сборной Бельгии на матч за третье место ЧМ
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Азар и де Брюйне вошли в стартовый состав сборной Бельгии на матч за третье место ЧМ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Эден Азар и Кевин де Брюйне вошли в стартовый состав сборной Бельгии на матч за третье место на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Полностью состав сборной Бельгии выглядит следующим образом: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Венсан Компани, Ян Вертонген, Тома Мёнье, Аксель Витсель, Кевин де Брюйне, Эден Азар, Насер Шадли, Юри Тилеманс, Ромелу Лукаку.
Матч за третье место между сборными Бельгии и Англии пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, начало — 17:00 мск.
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