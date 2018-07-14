Могут и морду набить… Что стало с участниками матча ЧМ-1998 Франция — Хорватия

«Советский спорт» вспоминает полуфинал ЧМ-1998 года, в котором встречались Франция и Хорватия. 20 лет спустя эти же сборные сыграют в финале.

Давать прогнозы на финал чемпионата мира, особенно если в нем играет сборная Хорватии, которую никто там не ожидал увидеть, — глупое и неблагодарное занятие.

Вместо этого мы решили вспомнить матч, с которого все начиналось — полуфинал 1998 года, в котором сошлись эти же сборные. Франция тогда была не более чем хозяином чемпионата мира, но никак не его фаворитом, а Зинедин Зидан Лилиан Тюрам , хоть и были хорошими игроками, но только начинали путь к своему величию.

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Хорватия и вовсе дебютировала на чемпионатах мира. До этого хорваты играли лишь в сборной Югославии. Никто не ожидал, что амбициозная команда способна будет пробиться в полуфинал, а потом и выиграть матч за бронзовые медали.

Мы поинтересовались, что стало с участниками того памятного матча.

ФРАНЦИЯ

Фабьен Бартез — легендарный французский вратарь, завершив карьеру ушел не в музыку, как этого ожидали многие, ведь у него еще во время футбольной карьеры были записаны несколько альбомов. Бартез стал автогонщиком, причем, весьма успешным. Больше всего ему нравится формат гонок на выносливость — вроде 24-часовой гонки в Ле-Мане.

Биксант Лизаразю — защитник той сборной Франции многогранен. После завершения футбольной карьеры он вплотную занялся боевым искусством джиу-джитсу, да настолько плотно, что в 40 лет выиграл чемпионат Европы. А еще он обожает серфинг, дайвинг, велоспорт, работает на телевидении и является официальным послом мюнхенской «Баварии».

Лилиан Тюрам — защитник сборной Франции, забивший в ворота хорватов оба гола в том матче, отошел от футбольных дел и стал защитником прав любых меньшинств. Он ведет активную общественную деятельность, а его книга «Мои черные звезды» была удостоена нескольких наград. Тюрам даже имеет докторскую степень в одном из Стокгольмских университетов, пишет предисловия для книг, а также выступает в качестве куратора выставок.

От Италии до России. История матчей за третье место на ЧМ Лоран Блан — еще один защитник сборной Франции, как и предполагалось, по окончании карьеры стал тренером. Последним его клубом до конца июня 2016 года был французский «ПСЖ». После увольнения оттуда Блан остается без работы.

Марсель Десайи — четвертый защитник той Франции продолжает свою работу в футболе. Он занимает должность в сборной Франции, представляя команду на разных мероприятиях, а также активно участвует в деятельности ФИФА. В России он принимал участие в открытии футбольного парка, а также проводил мастер-класс для волонтеров.

Зинедин Зидан — человек, которому на момент того полуфинального матча еще лишь предстояло стать великим. Сейчас Зидан — тренер. Пока он работал только в мадридском «Реале» , где прошел путь от самых низов в детском футболе до главной команды, с которой выиграл три Лиги чемпионов подряд. В конце сезона Зидан объявил о своем уходе с поста наставника «Реала».

Дидье Дешам — мыслительный центр той сборной Франции. Ему суждено было стать тренером. Не удивительно, что именно Дешам сейчас, двадцать лет спустя, выедет сборную Франции на финальный матч чемпионата мира в России.

Эммануэль Пети — футболист с внешностью телезвезды. Никто не удивился, когда после завершения карьеры игрока Эммануэль стал часто появляться в кадре. Он работает на телевидении — комментирует матчи на крупных турнирах, является экспертом. Кроме того Пети — член наблюдательного совета футбольного клуба «Руан». Экс-игрока также привлекают к работе с модными лейблами.

«Матч за третье место — не та игра, о которой мечтаешь»

Кристиан Карамбе — самый эпатажный игрок той сборной. После завершения карьеры футболиста Карамбе активно включился в работу ФИФА — часто является послом ФИФА в разных местах и на разных турнирах. После того, как его родина, Новая Каледония, получила независимость от Франции, Карамбе принялся поднимать туризм в этой стране. Кроме того, он занимает должность в греческом клубе «Олимпиакос», являясь консультантом клуба по трансферам.

Тьерри Анри — легендарный нападающий сборной Франции ныне работает тренером. Его команда — сборная Бельгии. Он является ассистентом Роберто Мартинеса , в основном отвечая за психологический настрой команды.

Юрий Джоркаефф — хоть полузащитник и говорил, что не прочь стать тренером и даже поработать в сборной Армении, наставником он так и не стал. вместо этого в Америке Юрий создал фонд помощи малообеспеченным детям, которые хотят заниматься футболом.

Франк Лебеф — защитник сборной Франции после завершения карьеры попытался стать тренером — возглавил клуб в Голливуде, но потерпел неудачу. Зато в США он нашел себя, как актер. С тех пор снимается в фильмах и выходит на сцену в театре.

Стефан Гиварш — пожалуй, самый безвестный член той команды. После завершения карьеры он пробовал себя в качестве тренера только что созданного клуба «Трегюнк», вскоре прекратившего свое существование. Чтобы быть ближе к семье Гиварш занялся бизнесом в сфере строительства бассейнов.

Давид Трезеге — нападающий сборной Франции последним из той команды завершил карьеру — лишь в 2015 году в индийском клубе «Гоа». ранее в Аргентине он получил тренерскую лицензию, но пока так и не начал работать в качестве наставника футбольной команды. Давид часто появляется в кадре, выступая в качестве эксперта для многих телеканалов.

ХОРВАТИЯ

Дражен Ладич — голкипер сборной Хорватии в 1998 году и сейчас находится в команде, но, конечно, не в качестве игрока, а как ассистент главного тренера — работает с вратарями.

Звонимир Сольдо — защитник сборной Хорватии после завершения карьеры стал тренером, работал в загребском «Динамо» и немецком «Кельне». После этого он переехал в Китай — на должность помощника главного тренера в команду «Шаньдун Лунен». С декабря 2017 года и по данный момент остается без работы.

Дарио Шимич — завершил свою карьеру футболиста вскоре после памятного для нас матча с англичанами — в 2008 году. После этого он принял решение начать административную карьеру в футболе и сейчас является советником по административным вопросам в итальянском клубе «Палермо».

Славен Билич — после завершения карьеры стал тренером и выводил сборную Хорватии на чемпионаты Европы 2008 и 2012 годов. С 2012 года работал главным тренером московского «Локомотива». Последнее место его работы — английский «Вест Хэм». С 2017 года находится в поиске нового места. На ЧМ-218 Билич подрабатывает в качестве эксперта на телевидении.

Игор Штимац — еще один защитник, ставший тренером. Он тоже остается без работы с мая 2017 года, когда был уволен с поста наставника катарского клуба «Аль-Шахания».

Алеша Асанович — тоже стал тренером. Причем, первое место его работы — пост помощника главного тренера в московском «Локомотиве». Сегодня он трудится на посту главного тренера в клубе «Мельбурн Найтс» — в Австралии.

Звонимир Бобан — решил не становиться главным тренером, так как считает, что уже достаточно пожертвовал футболу своих нервов. Вместо этого он долгое время был экспертом на телевидении, а потом занял пост вице-президента ФИФА. Зона ответственности — развитие игры и организация соревнований.

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Сильвио Марич — после завершения карьеры о полузащитнике сборной Хорватии ничего не слышно. Последним его клубом в 2006 году стало загребское «Динамо».

Роберт Ярни — полузащитник сборной Хорватии после заверении карьеры в большом футболе немного поиграл в мини-футбол и даже призывался под знамена национальной команды. Повесив кроссовки на гвоздь, он стал тренером. Сейчас Ярни является главным тренером юношеской сборной Хорватии, возможно, готовя к триумфу уже третье по счету золотое поколение игроков.

Марио Станич — после завершения карьеры в лондонском «Челси» Станич долгое время не мог найти себя. Лишь в 2011 году он стал скаутом в бельгийском клубе «Брюгге». На этой должности он остается и по сей день. Вполне возможно, что именно он вел российского голкипера Владимира Габулова , которого бельгийцы подписали в декабре 2017 года.

Роберт Просинечки — легенда хорватского футбола после окончания карьеры игрока стал тренером. На данный момент он возглавляет сборную Боснии и Герцеговины, которую поведет в финальную часть Евро-2020.

Давор Шукер — лучший бомбардир чемпионата мира 1998 года долгое время просто оставался главной футбольной знаменитостью Хорватии. Лишь в 2012 году он вернулся в большой футбол и сразу — в должности президента Хорватского футбольного союза. Сейчас он в Москве — поддерживает свою команду.

Горан Влаович — пропал с футбольных радаров после завершения карьеры в греческом «Панатинаикосе» в 2004 году.

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