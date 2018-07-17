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У Николаевского моста в Красноярске снесут лодочные гаражи
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У Николаевского моста в Красноярске снесут лодочные гаражи 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
У Николаевского моста в Красноярске без решения суда снесут 25 самовольных лодочных гаражей, сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Распоряжением от 16.07.2018 №32-ж, впервые применена норма Федерального законодательства, позволяющая муниципалитету самостоятельно принять решение о сносе самовольных строений», — пояснили в мэрии.
В районе Мелькомбината специалисты департамента муниципального имущества и земельных отношений обнаружили 25 эллингов, несколько капитальных строений на сваях, десять гаражных боксов. Они стоят на берегу Енисея. Все строения будут снесены, после этого территорию благоустроят.
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