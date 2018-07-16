Леонид Ватковский назначен на должность замминистра торговли Чувашии

Леонид Ватковский займет должность замминистра экономического развития, промышленности и торговли Чувашии. Соответствующий документ опубликован на сайте органов власти республики.

Распоряжение о назначении было подписано председателем кабмина Чувашии Иваном Моториным 16 июля. С Леонидом Ватковским будет заключен срочный служебный контракт.

Ранее Леонид Ватковский занимал должность исполнительного директора закрытого акционерного общества «Комплексное обеспечение» в Чебоксарах. На посту он сменит Ольгу Ланцову, которая ушла в декретный отпуск.