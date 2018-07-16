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Леонид Ватковский назначен на должность замминистра торговли Чувашии
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Леонид Ватковский назначен на должность замминистра торговли Чувашии 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Леонид Ватковский займет должность замминистра экономического развития, промышленности и торговли Чувашии. Соответствующий документ опубликован на сайте органов власти республики.
Распоряжение о назначении было подписано председателем кабмина Чувашии Иваном Моториным 16 июля. С Леонидом Ватковским будет заключен срочный служебный контракт.
Ранее Леонид Ватковский занимал должность исполнительного директора закрытого акционерного общества «Комплексное обеспечение» в Чебоксарах. На посту он сменит Ольгу Ланцову, которая ушла в декретный отпуск.
Леонид Ватковский родился в 1968 году, закончил Московский физико-технический институт. Он был директором Чебоксарского филиала коммерческого банка «Стратегия» до его ликвидации, а также возглавлял Федерацию бильярдного спорта Чувашии.
Фото: ФедералПресс
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