В Париже переименовали 6 станций метро в честь победы Франции на ЧМ

Автономное управление городского транспорта Парижа объявило о решении временно переименовать шесть станций столичного метро в честь победы французской сборной на чемпионате мира по футболу 2018 года.

В большинстве случаев прежнее название станции будет сохранено, но к нему будет добавлено слово или выражение, которое ассоциируется с национальной сборной. Так, станция Victor Hugo превращается в Victor Hugo Lloris в знак благодарности капитану и вратарю сборной Уго Льорису . В честь главного тренера команды Дидье Дешама будет названо две станции: остановка Notre-Dame des Champs превратится в Notre Didier Deschamps, а одна из станций метро на Елисейских полях станет Deschamps Elysées — Clémenceau.

В знак благодарности к сборной переименована и станция метро на Елисейских полях Charles de Gaulle-Etoile — она будет преобразована в On a 2 Étoiles (У нас теперь две звезды), указывая на то, что сборная Франция стала чемпионом мира по футболу во второй раз. Название станции парижского метро Avron будет изменено на Nous Avron Gagné (Мы выиграли). А станция Bercy переименуют в Bercy les Bleus (Спасибо, «Синие»).

На какой срок станции поменяли свои имена, в сообщении не уточняется.

Напомним, что вчера команда Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2 и во второй раз в истории стала чемпионом мира. Первый раз титул был завоеван 20 лет назад в Париже.