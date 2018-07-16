Ещё
В Париже переименовали 6 станций метро в честь победы Франции на ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Известный российский чемпион найден мертвым
Известный российский чемпион найден мертвым

В Париже переименовали 6 станций метро в честь победы Франции на ЧМ 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Автономное управление городского транспорта Парижа объявило о решении временно переименовать шесть станций столичного метро в честь победы французской сборной на чемпионате мира по футболу 2018 года.
В большинстве случаев прежнее название станции будет сохранено, но к нему будет добавлено слово или выражение, которое ассоциируется с национальной сборной. Так, станция Victor Hugo превращается в Victor Hugo Lloris в знак благодарности капитану и вратарю сборной Уго Льорису. В честь главного тренера команды Дидье Дешама будет названо две станции: остановка Notre-Dame des Champs превратится в Notre Didier Deschamps, а одна из станций метро на Елисейских полях станет Deschamps Elysées — Clémenceau.
В знак благодарности к сборной переименована и станция метро на Елисейских полях Charles de Gaulle-Etoile — она будет преобразована в On a 2 Étoiles (У нас теперь две звезды), указывая на то, что сборная Франция стала чемпионом мира по футболу во второй раз. Название станции парижского метро Avron будет изменено на Nous Avron Gagné (Мы выиграли). А станция Bercy переименуют в Bercy les Bleus (Спасибо, «Синие»).
На какой срок станции поменяли свои имена, в сообщении не уточняется.
Напомним, что вчера команда Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2 и во второй раз в истории стала чемпионом мира. Первый раз титул был завоеван 20 лет назад в Париже.
Российская Газета: последние новости
В РФ может появиться День российского футбола Матвиенко: Мэй предстоит сложный выбор, если Англия выйдет в финал ЧМ Замминистра сельского хозяйства РФ назначена Оксана Лут
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Расстроенных после ЧМ хорватов встретили с истребителями
На поле в финале ЧМ произошел скандал562
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018227
Под стадионом ЧМ-2018 «уплыла» земля119
Известный российский чемпион найден мертвым
Видео
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Допрос Pussy Riot после скандала на ЧМ попал на видео
Футбол
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
02:03
«Вместе мы творим историю»
Футбол Статьи
01:28
«Хорваты не усташи»: как Москва готовится к финалу
ЧМ по футболу 2018 Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение