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Княгиня Мария Романова впервые посетит Югру
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Княгиня Мария Романова впервые посетит Югру 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Глава Российского императорского дома, Ее Императорское Высочество, Государыня Великая княгиня Мария Романова прилетит в Ханты-Мансийск завтра, 20 июля, с рабочим визитом.
В музее Природы и человека княгиня будет участвовать в открытии выставки, посвященной Николаю II. На выставке будут представлены информационные материалы и предметы из фондовой коллекции музея. Главным экспонатом выставки станет книга из музейного фонда редкой книги, написанная чиновником Министерства внутренних дел князем Э. Э. Ухтомским «Путешествия Государя Императора Николая II на Восток в 1890-1891 гг.» (издание 1897 года).
Отметим, что выставка приурочена к памятной дате. 9 июля 1891 года цесаревич Николай посетил село Самарово. Еще одна выставка, приуроченная к этому событию, работает в Речпорту города Ханты-Мансийска.
Помимо музея Мария Романова посетит Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок. Там княгиня пообщается с научным коллективом учреждения, сообщает ugra-news.ru.
А 21 июля княгиня Романова побывает в Государственном художественном музее, где встретится с общественностью. 22 июля Ее Императорское Высочество примет участие в концерте, посвященному празднованию 900-летия первого упоминания Югры в русских летописях.
Напомним, что княгиня Мария Романова уже побывала в Екатеринбурге, где прошли памятные мероприятия, связанные с расстрелом царской семьи, а также в Тюмени и Тобольске.
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Комментарии1  Ещё 8 источников 
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