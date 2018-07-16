Ещё
К Чемпионату мира «Микрон» выпустил партию электронных карт «Подорожник» с символикой турнира
Далее:
Читайте также:
Ещё

К Чемпионату мира «Микрон» выпустил партию электронных карт «Подорожник» с символикой турнира 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
К чемпионату мира по футболу ПАО «Микрон» поставил 5000 проездных билетов «Подорожник» для Петербургского метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе микроэлектронного предприятия Зеленограда.
Лимитированная серия электронных билетов «Подорожник» брендирована официальной символикой футбольного турнира и приобретает дополнительную ценность для их держателей как памятный сувенир о главном спортивном событии года. Заказчиком специальной партии выступил ГУП «Московский метрополитен».
— Санкт-Петербург — один из центров событий чемпионата. Наши билеты с тематическим дизайном обеспечили максимум комфорта пассажирам в передвижении по городу, а также стали для всех памятным сувениром об этом незабываемом спортивном празднике, — сообщила генеральный директор МСП Татьяна Семенова.
Карта «Подорожник» используется для оплаты проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга — одного из 11 официальных российских городов-организаторов 21-го чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Приобрести проездные билеты можно в кассах метрополитена, а также в офисах и пунктах продаж СПб ГКУ «Организатор перевозок».
«Микрон» уже более 10 лет поставляет бесконтактные билеты, которые используются не только в транспортных системах российских городов и регионах, но и экспортируются в страны ближнего и дальнего зарубежья. К настоящему времени количество произведенных на «Микроне» RFID-билетов для различных видов транспорта превысило 2,7 миллиарда, среди которых был ряд специальных серий памятных карт к городским и общегосударственным праздникам, культурным и спортивным мероприятиям, памятным датам и другим знаковым событиям.
Префектура Зеленоградского административного округа: последние новости
Зеленоградский ветеран Александра Акимова отметила 95-летний юбилей 11 июля ФК «Зеленоград» сыграет на домашнем стадионе ФК «Зеленоград» приблизился к основным конкурентам перед уходом на каникулы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018215
Под стадионом ЧМ-2018 «уплыла» земля110
На поле в финале ЧМ произошел скандал559
ЧМ-2018: самое-самое4
«Путин, хэй-хэй-хэй»: Сборная Франции спела для президента РФ5
Видео
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Допрос Pussy Riot после скандала на ЧМ попал на видео
Футбол
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
02:03
«Вместе мы творим историю»
Футбол Статьи
01:28
«Хорваты не усташи»: как Москва готовится к финалу
ЧМ по футболу 2018 Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение