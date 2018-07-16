К Чемпионату мира «Микрон» выпустил партию электронных карт «Подорожник» с символикой турнира

К чемпионату мира по футболу ПАО «Микрон» поставил 5000 проездных билетов «Подорожник» для Петербургского метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе микроэлектронного предприятия Зеленограда.

Лимитированная серия электронных билетов «Подорожник» брендирована официальной символикой футбольного турнира и приобретает дополнительную ценность для их держателей как памятный сувенир о главном спортивном событии года. Заказчиком специальной партии выступил ГУП «Московский метрополитен».

— Санкт-Петербург — один из центров событий чемпионата. Наши билеты с тематическим дизайном обеспечили максимум комфорта пассажирам в передвижении по городу, а также стали для всех памятным сувениром об этом незабываемом спортивном празднике, — сообщила генеральный директор МСП Татьяна Семенова

Карта «Подорожник» используется для оплаты проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга — одного из 11 официальных российских городов-организаторов 21-го чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Приобрести проездные билеты можно в кассах метрополитена, а также в офисах и пунктах продаж СПб ГКУ «Организатор перевозок».

«Микрон» уже более 10 лет поставляет бесконтактные билеты, которые используются не только в транспортных системах российских городов и регионах, но и экспортируются в страны ближнего и дальнего зарубежья. К настоящему времени количество произведенных на «Микроне» RFID-билетов для различных видов транспорта превысило 2,7 миллиарда, среди которых был ряд специальных серий памятных карт к городским и общегосударственным праздникам, культурным и спортивным мероприятиям, памятным датам и другим знаковым событиям.