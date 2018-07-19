Чем порадует пешеходов новая набережная в Нагатинском затоне 

Березовый променадПрибрежная зона в Нагатинском затоне благоустроена за счет частных инвесторов, строящих по соседству жилой комплекс. Концепцию придумали архитекторы из российского бюро Wowhaus, которые ранее подарили новое «лицо» Крымской набережной. Их очередной проект зоны отдыха на месте бывшего Московского судостроительного завода оказался лучшим на международном конкурсе. К нему три года назад присоединились более 50 компаний из десятка стран. И вот задуманное удалось воплотить в жизнь. Правда, для прогулок открылся пока первый участок набережной — около 750 метров. Оформлен он в «морском» стиле. Фонари внешним видом напоминают паруса, а на высоких столбах-инсталляциях от ветра вращаются декоративные флюгеры-корабли и рыбы. Главное место притяжения — большая пешеходная зона, вымощенная бетонной плиткой в серых, белых и черных тонах. На всем маршруте — разноцветные скамейки, под стать фасадам соседних новостроек. Любителям активного отдыха выделена отдельная дорожка, где можно рассекать на велосипедах, скейтах, роликах и самокатах. Еще «вырос» зеленый променад из четырех тысяч деревьев и кустарников. Как рассказала «РГ» руководитель проекта Ольга Великая, в компанию к старым ивам и березам высадили сосны, можжевельник и клены. В Москву их привезли из Германии. А большая шестиметровая голубая ель, «приписавшаяся» на главной площади, приехала с Кавказа. Километры у рекиНовая набережная, подчеркивают создатели, создана не только для жителей соседнего жилого комплекса, но и для всех горожан. На ее обустройство, рассказал вице-президент компании-застройщика Дмитрий Старостин, ушло 100 миллионов рублей. Еще 210 миллионов инвесторы потратили на четырехлетнюю аренду прибрежной зоны, затем набережная перейдет к городу. «Чтобы сделать ее удобной и продуманной, мы учли опыт европейских коллег, — пояснил он. — Общались с ведущими архитекторами и градостроителями Копенгагена и Осло, где климат схож со столичным. Ведь далеко не любая идея, актуальная в теплой солнечной стране, может быть использована в более суровых погодных условиях». Набережная в Нагатинском затоне — не последняя. Как рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, в ближайшие годы в Москве планируют привести в порядок около 30 км прибрежных зон. «Если во всем мире плотность застройки и заселенности набережных очень высока, и по мере удаления от воды она падает, то в Москве ситуация обратная, — заметил архитектор. — Это дает основание полагать, что в ближайшие годы здесь будут появляться новые проекты». Голубая лагунаЕще одно место для прогулок появилось на территории бывшего ЗИЛа. Там, недалеко от одноименной станции Московского центрального кольца, на фоне окружающей стройки «квартирует» ландшафтный парк «Тюфелева роща». Название досталось от реликтового хвойного леса, который был здесь до постройки завода. Уроки прошлого учел автор проекта и известный ландшафтный дизайнер Джерри ван Эйк. По его проекту половину парка засадили деревьями и кустарниками. Например, здесь «выросли» дубы, сосны, липы, лиственницы и розы. О заводских временах напоминает большая стальная пергола, с виду больше похожая на конвейерную цепь. Вместе со строительством жилья в Нагатинском затоне благоустроили и набережную"Изюминка" парка — пруд глубиной больше метра, но главная его фишка не в объемах, а в прозрачной как слеза воде. Ее поместили в бетонную чашу, поэтому грунт с водой не встречается. Эффект голубой лагуны помогла создать многоступенчатая система очистки. Вода проходит через фильтры с песком, затем обеззараживается ультрафиолетовым излучением и, наконец, озоном. Полет на тарзанкеЕще одна «зеленая» новинка — «Красногвардейские пруды». Расположена зона отдыха недалеко от парка «Красная Пресня», но многие о ней ничего не слышали. Парк небольшой, но есть где пройтись с семьей и отдохнуть с друзьями. Развеяться после трудного рабочего дня можно у набережной с амфитеатром и кафе. Для детей обустроен целый городок с теремками, каруселями и домиком на дереве. Кто не мечтал в детстве играть на высоте птичьего полета? Сверху вниз можно спуститься по веревочным «лианам», а еще «полетать» на тарзанке. Своих поклонников уже сыскал и новый сквер в Большом Спасоглинищевском переулке, появившийся на месте заброшенного пустыря в центре Москвы. Его отличает необычный рельеф. На нижнем ярусе разместилась площадь с сухим фонтаном и скамейками, появились баскетбольная площадка и турники, на среднем — прогулочная зона с дорожками, детской площадкой и уличными тренажерами, на верхнем — беседка и балкон с панорамным видом.