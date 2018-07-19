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Встреча главы управы района с жителями Измайлово состоится 1 августа
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Встреча главы управы района с жителями Измайлово состоится 1 августа 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В среду, 1 августа, в 19:00 в помещении ГБУ «ЦКС „Измайлово“ (ул. 5-я Парковая, д. 10) состоится встреча жителей с главой управы района Измайлово Венерой Яхиевной Юмаевой.
В плановом мероприятии примут участие руководители подразделений и служб района Измайлово.
Тема встречи:
»О выполнении Программы комплексного благоустройства территории района».
Отметим, что летом традиционные встречи планируется проводить дважды в месяц: первую и третья среду месяца в 19:00. Встречу проводит глава управы района Измайлово с участием своих заместителей и руководства районных государственных служб и организаций.
Управа района приглашает на встречу всех желающих!
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