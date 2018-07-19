Встреча главы управы района с жителями Измайлово состоится 1 августа

В среду, 1 августа, в 19:00 в помещении ГБУ «ЦКС „Измайлово“ (ул. 5-я Парковая, д. 10) состоится встреча жителей с главой управы района Измайлово Венерой Яхиевной Юмаевой.

В плановом мероприятии примут участие руководители подразделений и служб района Измайлово.

Тема встречи:

»О выполнении Программы комплексного благоустройства территории района».

Отметим, что летом традиционные встречи планируется проводить дважды в месяц: первую и третья среду месяца в 19:00. Встречу проводит глава управы района Измайлово с участием своих заместителей и руководства районных государственных служб и организаций.

Управа района приглашает на встречу всех желающих!