У стадионов «Лужники» и «Спартак» в Москве сняты все ограничения

Сегодня, 18 июля, стало известно, что в Москве в районе стадионов «Лужники» и "Спартак" были сняты все ограничения, передает «Инфореактор».

Об этом сообщается на официальном сайте ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Все предыдущие ограничения на московских дорогах, которые были введены из-за Чемпионата мира по футболу 2018 года, ликвидированы. Вблизи стадионов восстановлены прежние схемы движения.

Отмечается, что были сняты все ограничения и перекрытия в районе Хамовники, а на севере Москвы выделенные полосы теперь работают в обычном режиме — только по будням. Также в полном объёме восстановлены парковочные места.