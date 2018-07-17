История Hollow Knight завершится через месяц

Создатели инди-хита Hollow Knight вскоре завершат продолжительные приключения Рыцаря. 23 августа состоится выход последней главы в истории главного героя игры — Gods & Glory («Боги и слава»).

Разработчики из Team Cherry называют последнее бесплатное расширение самым крупным обновлением в истории проекта. Обладатели платформера сразятся с новыми боссами, познакомятся с новыми персонажами и разгадают новые секреты. Более того, авторы проекта подготовили новый игровой режим, который станет доступен после прохождения расширения, но о его особенностях они пока не распространяются.

Hollow Knight вышла в феврале прошлого года на РС и в прошлом месяце добралась до Nintendo Switch. Общие продажи за это время превысили 1,25 миллиона копий. Выход дополнения состоится одновременно на обеих платформах.