Госдума поддержала в первом чтении увеличение лимита рекламного времени в телепрограммах

МОСКВА, 17 июля. / ТАСС /. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается увеличить с 15% до 20% предельную продолжительность рекламы в часовой телепрограмме. Д окумент был внесен на рассмотрение нижней палаты 6 июля этого года депутатами от "Единой России" Антоном Горелкиным и Мариной Мукабеновой.

"Проект федерального закона предлагает увеличить установленный лимит продолжительности рекламы, распространяемой в телепрограмме или совмещаемой с телепрограммой, а также продолжительности прерывания телепрограммы рекламой в течение часа", — говорится в пояснительной записке.

По словам разработчиков, в настоящее время «общая продолжительность указанных рекламы и прерывания не должна превышать 15% времени вещания в течение часа», то есть максимальная продолжительность рекламы в часовой программе составляет 9 минут. Проектом же предлагается увеличить существующий лимит до 20%, то есть до 12 минут рекламы в час, если вещание осуществляется 60 минут. При этом, если телеканал вещает 24 часа в сутки, реклама в телепрограммах не должна будет превышать 216 минут (такой суточный предел рекламного времени формируется при существующем сегодня 15-процентном лимите на телерекламу).

Одновременно законопроектом предлагается пересмотреть подход к размещению рекламы в детских и образовательных телепрограммах. В настоящее время реклама может распространяться только перед их началом и после их окончания, а ее предельная продолжительность зависит от длительности самой программы.

"Законопроект предлагает отменить данные ограничения, установив при этом запрет на рекламу товаров, не предназначенных для детей, в детских и образовательных телепередачах. Инициатива законопроекта не снизит качество защиты интересов несовершеннолетних, поскольку законодательство о рекламе и о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, содержит требования к распространению, а также содержанию информации и рекламы, необходимые и достаточные для защиты интересов несовершеннолетних", — считают парламентарии.

Позиция профильного комитета

Профильный думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи поддержал инициативу, но обратил внимание на то, что отдельные положения текста нуждаются в согласовании с нормами действующего законодательства. «В частности, в законопроекте используется понятие „товары, не предназначенные для детей“, однако в действующем законодательстве РФ данный термин не определен, и законопроектом не раскрывается, в связи с чем данный правовой пробел может повлечь проблемы при применении норм законопроекта на практике», — говорится в заключении комитета.