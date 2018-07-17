Госдума поддержала в первом чтении увеличение лимита рекламного времени в телепрограммах 

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается увеличить с 15% до 20% предельную продолжительность рекламы в часовой телепрограмме. Д окумент был внесен на рассмотрение нижней палаты 6 июля этого года депутатами от "Единой России" Антоном Горелкиным и Мариной Мукабеновой.
"Проект федерального закона предлагает увеличить установленный лимит продолжительности рекламы, распространяемой в телепрограмме или совмещаемой с телепрограммой, а также продолжительности прерывания телепрограммы рекламой в течение часа", — говорится в пояснительной записке.
По словам разработчиков, в настоящее время «общая продолжительность указанных рекламы и прерывания не должна превышать 15% времени вещания в течение часа», то есть максимальная продолжительность рекламы в часовой программе составляет 9 минут. Проектом же предлагается увеличить существующий лимит до 20%, то есть до 12 минут рекламы в час, если вещание осуществляется 60 минут. При этом, если телеканал вещает 24 часа в сутки, реклама в телепрограммах не должна будет превышать 216 минут (такой суточный предел рекламного времени формируется при существующем сегодня 15-процентном лимите на телерекламу).
Одновременно законопроектом предлагается пересмотреть подход к размещению рекламы в детских и образовательных телепрограммах. В настоящее время реклама может распространяться только перед их началом и после их окончания, а ее предельная продолжительность зависит от длительности самой программы.
"Законопроект предлагает отменить данные ограничения, установив при этом запрет на рекламу товаров, не предназначенных для детей, в детских и образовательных телепередачах. Инициатива законопроекта не снизит качество защиты интересов несовершеннолетних, поскольку законодательство о рекламе и о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, содержит требования к распространению, а также содержанию информации и рекламы, необходимые и достаточные для защиты интересов несовершеннолетних", — считают парламентарии.
Позиция профильного комитета
Профильный думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи поддержал инициативу, но обратил внимание на то, что отдельные положения текста нуждаются в согласовании с нормами действующего законодательства. «В частности, в законопроекте используется понятие „товары, не предназначенные для детей“, однако в действующем законодательстве РФ данный термин не определен, и законопроектом не раскрывается, в связи с чем данный правовой пробел может повлечь проблемы при применении норм законопроекта на практике», — говорится в заключении комитета.
Как отмечал глава комитета Леонид Левин, «с учетом общего снижения в последние несколько лет объемов рекламы на телевидении и наличия целого ряда жестких ограничений на рекламирование определенных видов продукции законопроект позволит телеканалам более эффективно привлекать рекламодателей и обеспечивать стабильность своего финансирования», а «изменения, касающиеся рекламы в детских передачах, ориентированы на то, чтобы каналы сохранили заинтересованность в производстве и трансляции контента для детской аудитории».