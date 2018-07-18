Ещё
Проверка ВТБ не обнаружила утечек в информационных системах банка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Проверка ВТБ не обнаружила утечек в информационных системах банка 

Rambler News Service 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Утечка данных клиентов ВТБ в интернете не связана с информационными системами банка, кредитная организация проверит документы по работе с поставщиками услуг и при необходимости обновит регламенты взаимодействия с ними, передала через пресс-службу заместитель председателя правления банка Ольга Дергунова.
«В данном случае произошло определенное стечение обстоятельств, включая, возможно, определенные нестандартные действия пользователей, сделавшие данные ссылки доступными. Вместе с тем, мы считаем, что подобные инциденты должны быть исключены. Мы проверим все документы по работе с поставщиками услуг и, при необходимости, обновим регламенты взаимодействия», — сказала она.
Дергунова отметила, что команда специалистов провела анализ, по результатам которого можно утверждать, «что утечки данных из систем банка ВТБ или сбоя в их работе не произошло».
«Инцидент не связан с информационными системами банка. Данные, которые могут нанести ущерб клиентам или банку опубликованы не были. Внешний поставщик услуги по продаже билетов, поддерживающий сайт, незамедлительно заблокировал информацию по ссылкам», — добавила Дергунова.
Ранее «Коммерсантъ FM» сообщил об утечке личных данных россиян в поисковой выдаче «Яндекса». По данным издания, в открытом доступе оказались сканы паспортов, данные о банковских платежах, о билетах на самолеты и поезда.
Позже Роскомнадзор направил запросы в «Яндекс», «Сбербанк» и ВТБ в связи с ситуацией вокруг утечки данных пользователей сервисов в поисковой выдаче.
Rambler News Service: последние новости
Количество мусора в центре Москвы во время ЧМ-2018 выросло в 20-30 раз Матчи ЧМ-2018 посетили более 3 млн иностранных болельщиков Матчи ЧМ-2018 посетили 25 президентов и 11 глав правительств
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная России установила фантастический рекорд4
Топ-10 недостатков ЧМ-2018
За «сухого» Путина оправдались123
«Футбольному чуду» России пришел конец148
«В сборную России по биатлону идет работать быдло»36
Видео
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
00:56
ЧМ взвинтил цены: самые дорогие игроки РФПЛ
Статьи Футбол
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
01:17
Выборы главы ФБР назвали «воровским сходняком»
Зимние виды спорта
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение