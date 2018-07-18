Проверка ВТБ не обнаружила утечек в информационных системах банка

Утечка данных клиентов ВТБ в интернете не связана с информационными системами банка, кредитная организация проверит документы по работе с поставщиками услуг и при необходимости обновит регламенты взаимодействия с ними, передала через пресс-службу заместитель председателя правления банка Ольга Дергунова

«В данном случае произошло определенное стечение обстоятельств, включая, возможно, определенные нестандартные действия пользователей, сделавшие данные ссылки доступными. Вместе с тем, мы считаем, что подобные инциденты должны быть исключены. Мы проверим все документы по работе с поставщиками услуг и, при необходимости, обновим регламенты взаимодействия», — сказала она.

Дергунова отметила, что команда специалистов провела анализ, по результатам которого можно утверждать, «что утечки данных из систем банка ВТБ или сбоя в их работе не произошло».

«Инцидент не связан с информационными системами банка. Данные, которые могут нанести ущерб клиентам или банку опубликованы не были. Внешний поставщик услуги по продаже билетов, поддерживающий сайт, незамедлительно заблокировал информацию по ссылкам», — добавила Дергунова.

Ранее «Коммерсантъ FM» сообщил об утечке личных данных россиян в поисковой выдаче «Яндекса» . По данным издания, в открытом доступе оказались сканы паспортов, данные о банковских платежах, о билетах на самолеты и поезда.