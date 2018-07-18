Россияне назвали лучших игроков ЧМ-2018

По данным социологов, 72% россиян следили за трансляциями чемпионата мира, а финальный матч Франция-Хорватия посмотрели 54% опрошенных.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 16 июля 2018 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.