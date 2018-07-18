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Россияне назвали лучших игроков ЧМ-2018
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Россияне назвали лучших игроков ЧМ-2018 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Лучшими игроками ЧМ-2018 россияне чаще называют игроков национальной сборной Игоря Акинфеева и Артема Дзюбу, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«Лучшими игроками чемпионата мира по футболу-2018, по мнению опрошенных, являются Игорь Акинфеев (19%) и Артем Дзюба (13%). Иностранных игроков россияне называют реже: Лука Модрич — 5%, Килиан Мбаппе — 2%, Криштиану Роналду — 1%», — передает РИА «Новости» материалы опроса.
По данным социологов, 72% россиян следили за трансляциями чемпионата мира, а финальный матч Франция-Хорватия посмотрели 54% опрошенных.
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 16 июля 2018 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.
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