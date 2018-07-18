За 10 лет из аварийного жилья переселили более миллиона человек

Всего за десять лет из аварийного жилья переселено более миллиона человек, ликвидировано 15,83 миллиона кв. метров аварийного жилья.

Сейчас идет расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года. Но некоторые дома по каким-то причинам оказались «за рамками» программы. В десяти регионах 7,78 тысячи человек проживало в аварийных домах, которые выявили и поставили в график «под снос» только в 2017 году. В декабре этим регионам была предоставлена дополнительная финансовая поддержка за счет средств Фонда ЖКХ в размере 3,15 миллиарда рублей.

Для домов, которые признаны непригодными для проживания после 1 января 2012 года, должен быть разработан новый постоянно действующий механизм расселения, который планируется запустить с 1 января 2019 года. Рабочая версия документа уже подготовлена минстроем . «Документ разослали по регионам, они дали по нему свои замечания», — сообщила "Российской газете" Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ „ЖКХ контроль“.

Фонд ЖКХ ведет мониторинг качества домов, в которых граждан расселяют. Сейчас на контроле находится информация о 372 многоквартирных домах в 52 регионах страны. С 1 апреля по 1 июля недостатки были устранены в 77 домах. Наибольшее количество многоквартирных домов, находящихся на контроле зафиксировано в Приволжском, Центральном и Сибирском федеральных округах.

Качество домов, которые строятся взамен аварийных, — проблема номер один при реализации программы расселения граждан из аварийного жилья, считает Виктор Рожков , руководитель Центра ОНФ „Народная экспертиза“. „Часто возникали ситуации, когда подрядчики торопились со сдачей жилья“, — рассказывает он. Результатом этой спешки становилась сдача домов низкого качества. По словам Виктора Рожкова, года три назад с нарушениями сдавались 15 процентов построенных по программе домов, сейчас таких не более 5 процентов. Однако при подготовке следующей программы необходимо предусмотреть механизмы, которые бы исключили возведение домов с дефектами.

Почти половина аварийных домов не имеет УК, что ведет к разрушению зданий и перебоям подачи ресурсов

Необходимо позаботиться и о людях, которые ждут переселения. Часто это ожидание затягивается на годы. „Управляющие компании стараются из аварийных домов уходить“, — констатирует Виктор Рожков. По расчетам ОНФ, сейчас не имеют их 47 процентов домов, признанных аварийными уже после 1 января 2012 года. Это те дома, для которых срок расселения еще не назначен, они должны войти в следующую программу.

»Да, дом должны в обозримой перспективе переселить, но до этого времени люди должны получать надлежащие жилищно-коммунальные услуги", — говорит Рожков. Однако на практике встречаются вопиющие случаи. К примеру, в Мичуринске Тамбовской области аварийный дом не отапливался почти два года, и около года в нем не было канализации. «Очень важно, чтобы эти дома обязательно управлялись УК, оказывались жилищно-коммунальные услуги», — говорит Виктор Рожков. И чтобы на время, пока люди ждут новое жилье, старое оставалось пригодным и безопасным для проживания.