Транзитные грузы отследят при помощи электронных идентификаторов

Механизм контроля за международными транзитными перевозками через территорию РФ предполагает использование систем ГЛОНАСС и «Платон». Законопроект, позволяющий отследить прохождение каждого транзитного груза по территории РФ, депутаты одобрили в первом чтении на пленарном заседании 18 июля.

Правительственная инициатива предполагает создание эффективной системы контроля и мониторинга за транзитными железнодорожными и автомобильными грузами на основе уже зарекомендовавших себя технологий.

«Принятие закона позволит сократить случаи незаконного транзита и выгрузки грузов на территории РФ», — отметил значение документа заместитель министра экономического развития Азер Талыбов

Согласно документу, на каждом транзитном транспортном средстве установят электронный идентификатор, который будет выполнять функцию трекера и средства контроля доступа к грузам. Вся поступившая информация будет передаваться в систему отслеживания. Если трекер по каким-то причинам будет утерян или повреждён, данные об этом также поступят оператору.

Также законопроект предполагает создание инфраструктуры системы взимания платы в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования для большегрузов, имеющих максимальную массу свыше 12 тонн (на основе системы «Платон»).