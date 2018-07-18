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20 июля стартует ралли «Шелковый путь»: города, фавориты, особенности трассы
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20 июля стартует ралли «Шелковый путь»: города, фавориты, особенности трассы 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
С 20 по 27 июня пройдет ралли-рейд «Шелковый путь»-2018. В гонке будет широко представлена компания Toyota. Общая протяженность дистанции «Шелкового пути»-2018 сократилась по сравнению с прошлогодней гонкой — 5 948 км против 9608 км. Трасса, проложенная при помощи пикапов Toyota Hilux, стала более сложной, динамичной и интересной. Так, протяженность спецучастков относительно общей дистанции ралли-рейда увеличилась более чем на 10%, при этом суммарная протяженность нехронометрируемых дорожных секций (лиазонов), напротив, сократилась.
Участников гонки ждут 7 этапов, которые пройдут в Астрахани, Элисте, Волгограде, Липецке и Москве. Здесь будет все, за что гонщики и зрители полюбили ралли-рейды: горные участки и пустыни, безжалостные к шинам камни и коварные дюны, опасные ущелья и русла рек, русские равнины и степи.
Нассер АЛЬ-АТТИЯ.
Среди главных претендентов на победу в абсолютном зачете специалисты называют действующего обладателя Кубка мира по ралли-рейдам и серебряного призера «Дакара»-2018 Нассера Аль-Аттия из команды Overdrive Toyota. Старт на «Шелковом пути»-2018 для пилота из Катара станет первым с 2010 года.
"Я прекрасно помню «Шелковый путь»-2010" и упорную борьбу за первое место, которое мы оспаривали с Карлосом Сайнсом, — говорит Аль-Аттия. — Надеюсь, в этот раз мне удастся подняться выше второй строчки, ведь каждый раз, выходя на старт, я думаю только о победе".
После успешного начала сезона в Кубке мира по ралли-рейдам и победы на российском этапе Баха «Россия — Северный Лес» на следующих этапах команда катарского пилота столкнулась с техническими проблемами, но Нассер надеется, что теперь все сложности позади.
"Технические проблемы — это часть гонок, ничего не поделаешь, — продолжает Аль-Аттия. — Но после поломок в Катаре и Казахстане мы надеемся, что «Шелковый путь» станет более счастливым. Ведь нашему экипажу, как мне кажется, везет в России".
Титулованный катарец и его автомобиль Toyota Hilux топовой категории T1 –считаются основными претендентами на победу в «Шелковом пути»-2018. Главными соперниками Аль-Аттия, скорее всего, станут пилоты заводской команды Mini Нани Рома и Язид Аль-Раджи.
Реконессанс ралли-рейда «Шелковый путь».
Не менее, если не более острой борьба обещает быть в зачете серийных внедорожников (категория Т2). Здесь фаворитом считается японец Акира Миура, выступающий на Toyota Land Cruiser 200. На его счету уже есть победы в «Дакаре».
Выступит на «Шелковом пути»-2018 и Анастасия Нифонтова. Знаменитая мотогонщица, за плечами которой опыт выступления в «Дакаре», на этот раз мотоцикл на автомобиль и также выйдет на старт за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser 200 категории T2.
"Почему именно Toyota? Я и в жизни езжу на автомобилях этой марки. Ну а потом если мы посмотрим на результаты известных ралли-марафонов, то уже на протяжении многих лет в категории T2 внедорожники Toyota неизменно держатся на лидирующих позициях", — подчеркивает Нифонтова.
Toyota третий год подряд становится официальным партнером ралли-рейда «Шелковый путь». Разведка трассы уже традиционно проводилась на серийных пикапах Toyota Hilux, с честью выдержавших все испытания. Кроме того, в рамках сотрудничества с оргкомитетом «Шелкового пути» Toyota предоставит 20 внедорожников, которые будут использоваться командой организаторов гонки, а также обслуживать журналистов.
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