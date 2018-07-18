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Юрий Карандин стал почетным вице-президентом Федерации хоккея России
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Юрий Карандин стал почетным вице-президентом Федерации хоккея России 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 18 июля. Советский и российский судья Юрий Карандин назначен на должность почетного вице— президента Федерации хоккея России (ФХР). Об этом сообщает пресс-служба организации.
В среду ФХР утвердила новую должность — почетного вице— президента организации. «В целях поощрения за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие хоккея и для выражения признательности и благодарности, на нее назначен прославленный судья, Юрий Карандин», — сказано в сообщении.
81-летний Карандин является членом правления ФХР, председателем правления межрегионального координационного центра «Сибирь-Дальний Восток».
Карандин с 1963 по 1968 год судил матчи чемпионатов СССР. 22 раза он входил в десятку лучших арбитров страны. Карандин работал на зимних Олимпийских играх 1972 и 1984 годов, а также на шести чемпионатах мира (1970, 1973, 1983, 1985, 1986, 1987). Он стал первым отечественным арбитром, которому было доверено судить матчи с участием игроков из Национальной хоккейной лиги, Карандин работал на Кубке Канады в 1984 году и судил матчи Суперсерии-1975/76 с участием американских и советских клубов.
В 2004 году Карандин был избран в Зал славы отечественного хоккея. В 2012 году он был удостоен ордена Почета. В 2004 году он был введен в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF). Карандин является одним из шести арбитров в Зале славы IIHF и единственным российским судьей.
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