Ещё
«Газпром» заключит с ФК «Зенит» рекламный контракт на 57,5 млн евро
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Газпром» заключит с ФК «Зенит» рекламный контракт на 57,5 млн евро 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. ООО «Газпром межрегионгаз» планирует заключить с футбольным клубом «Зенит Санкт-Петербург» рекламный контракт на 57,5 миллиона евро, следует из документов на сайте госзакупок.
Указывается, что контракт будет заключен с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.
Согласно договору, клуб обеспечивает размещение рекламно-информационных материалов "Газпрома" во время проведения домашних матчей (аудиовизуальная реклама, реклама в транспорте, интернете, в печати, на щитах и баннерах и прочее).
Отмечается также, что клуб предоставляет спонсору две аккредитации в VIP-ложу, до 50 билетов на домашние матчи, не более восьми билетов первой категории на выездные матчи (при наличии возможности), четыре автопропуска на стадион и не более 10 билетов на каждый товарищеский матч и матчи в рамках турниров, в которых команда участвует в период проведения тренировочных сборов клуба.
Прайм: последние новости
"Россети": Энергоснабжение объектов ЧМ-2018 прошло без нарушений ЦБ пообещал выпустить монету 1/2 руб, если сборная России выйдет в полуфинал ЧМ-2018 Медведев предлагает Голикову вице-премьером по соцполитике и здравоохранению
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболисту сборной РФ помешали перейти в «Барселону»14
Роналду шокировал работников отеля чаевыми
Месси обратился к руководству «Барселоны»1
Топ-10 недостатков ЧМ-2018
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
00:56
Футболисту сборной РФ помешали перейти в «Барселону»
Футбол
00:56
ЧМ взвинтил цены: самые дорогие игроки РФПЛ
Статьи Футбол
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
01:17
Выборы главы ФБР назвали «воровским сходняком»
Зимние виды спорта
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение