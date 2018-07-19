«Газпром» заключит с ФК «Зенит» рекламный контракт на 57,5 млн евро

МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. ООО «Газпром межрегионгаз» планирует заключить с футбольным клубом «Зенит Санкт-Петербург» рекламный контракт на 57,5 миллиона евро, следует из документов на сайте госзакупок.

Указывается, что контракт будет заключен с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Согласно договору, клуб обеспечивает размещение рекламно-информационных материалов "Газпрома" во время проведения домашних матчей (аудиовизуальная реклама, реклама в транспорте, интернете, в печати, на щитах и баннерах и прочее).

Отмечается также, что клуб предоставляет спонсору две аккредитации в VIP-ложу, до 50 билетов на домашние матчи, не более восьми билетов первой категории на выездные матчи (при наличии возможности), четыре автопропуска на стадион и не более 10 билетов на каждый товарищеский матч и матчи в рамках турниров, в которых команда участвует в период проведения тренировочных сборов клуба.