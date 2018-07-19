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Порядка 200 подъездов отремонтируют в Фрязине в 2018 году
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Порядка 200 подъездов отремонтируют в Фрязине в 2018 году 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Около 200 подъездов планируют отремонтировать в 2018 году в подмосковном Фрязине, в муниципалитете также проводят регулярные объезды по поиску и уборке несанкционированных свалок, сообщил временно исполняющий обязанности главы городского округа Александр Лобков.
В четверг Лобков выступил с отчетом о проделанной работе перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
«В этом году будут благоустроены восемь дворовых территорий, будут отремонтированы порядка 200 подъездов, будет проведен капитальный ремонт 21 дома», — сказал Лобков журналистам.
Он отметил, что в городском округе проводят регулярные объезды по поиску и уборке несанкционированных свалок.
По поручению Андрея Воробьева министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области в муниципалитетах успешно реализуется программа ремонта подъездов многоквартирных домов на период 2017-2021 годов, в рамках которой запланирована реализация приоритетного проекта «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов за счет жителей».
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