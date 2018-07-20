В Алма-Ате в субботу пройдет прощание с фигуристом Денисом Теном

АЛМА-АТА, 20 июл — РИА Новости . Гражданская панихида по прославленному фигуристу, призеру зимней Олимпиады в Сочи Денису Тену , погибшему из-за ножевого ранения в Алма-Ате, пройдет в субботу 21 июля, сообщили журналистам в городской администрации.

"Гражданская панихида по Денису Тену пройдёт 21 июля с 10.00 утра (07.00 мск) во Дворце спорта имени Балуана Шолака", — проинформировали в администрации.

Как ранее сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Казахстана, Тен скончался от ножевого ранения в Алма-Ате. По данным врачей, 25-летний фигурист поступил в клинику в состоянии клинической смерти, ножевое ранение было нанесено в район крупных кровеносных сосудов. По сообщению полиции, Тен был ранен при нападении автомобильных воров, которых фигурист застиг при попытке кражи зеркал с его машины. Полиция Алма-Аты возбудила уголовное дело по статье «убийство».

В пятницу прокурор Алма-Аты сообщил о задержании одного из подозреваемых — уроженца Жамбылской области республики 1994 года рождения, который признался в преступлении.