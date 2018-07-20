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В Алма-Ате в субботу пройдет прощание с фигуристом Денисом Теном
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В Алма-Ате в субботу пройдет прощание с фигуристом Денисом Теном 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
АЛМА-АТА, 20 июл — РИА Новости. Гражданская панихида по прославленному фигуристу, призеру зимней Олимпиады в Сочи Денису Тену, погибшему из-за ножевого ранения в Алма-Ате, пройдет в субботу 21 июля, сообщили журналистам в городской администрации.
"Гражданская панихида по Денису Тену пройдёт 21 июля с 10.00 утра (07.00 мск) во Дворце спорта имени Балуана Шолака", — проинформировали в администрации.
Как ранее сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Казахстана, Тен скончался от ножевого ранения в Алма-Ате. По данным врачей, 25-летний фигурист поступил в клинику в состоянии клинической смерти, ножевое ранение было нанесено в район крупных кровеносных сосудов. По сообщению полиции, Тен был ранен при нападении автомобильных воров, которых фигурист застиг при попытке кражи зеркал с его машины. Полиция Алма-Аты возбудила уголовное дело по статье «убийство».
В пятницу прокурор Алма-Аты сообщил о задержании одного из подозреваемых — уроженца Жамбылской области республики 1994 года рождения, который признался в преступлении.
Денису Тену было 25 лет. Помимо бронзы на Олимпиаде в Сочи он выиграл серебро чемпионата мира 2013 года, бронзу чемпионата мира-2015. С 2004 по 2010 год тренировался в Москве под руководством Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой. Затем переехал в США, где работал с Фрэнком Кэрроллом. Впоследствии сотрудничал с российским специалистом Николаем Морозовым.
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