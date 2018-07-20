Прокуратура Москвы начала проверку компании «Натали-Турс»

Туркомпания «Натали-Турс» стала объектом прокурорской проверки, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Она отметила при этом, что «результаты проверки находятся на контроле прокурора Москвы Владимира Чурикова ».

Компании несколько недель назад стало не хватать средств для своевременной оплаты поставщикам. Это обусловлено неправильной оценкой денежных потоков и сокращением спроса на туры в Европу.

4 июля «Натали Турс» объявил об аннулировании всех проданных туров за рубеж и остановке продаж из-за финансовых проблем.

При этом туров и авиабилетов до 1 октября продано на $15 млн Как отмечают эксперты, пока компания не остановила деятельность, ее клиенты не могут обращаться за выплатами к страховщику.