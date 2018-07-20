С нового сезона чемпионат ВХЛ будет именоваться ВХЛ — Кубок Шелкового пути

С учетом стратегии развития Высшей хоккейной лиги, принято решение о смене наименования чемпионата ВХЛ — с сезона 2018/2019 соревнования будут называться: ВХЛ — Кубок Шелкового пути, соообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Победителю регулярного чемпионата ВХЛ будет вручаться Кубок Шелкового пути, победителю плей-офф — Кубок имени Владимира Петрова

В ВХЛ — Кубке Шелкового пути сезона 2018/2019 примут участие 29 клубов.

Состав участников пополнили: «Лада» (Тольятти) «Югра» (Ханты-Мансийск), Тамбов" (Тамбов) и «КРС-ОЭРДЖИ» (Пекин), при этом лигу покинули «Спутник» (Нижний Тагил) и «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» (Харбин).

В новом сезоне первенства ВХЛ сезона 2018/2019 в турнире примет участие 9 клубов. Состав участников пополнили: «Южный Урал — Металлург» (Орск) и «Красноярские Рыси» (Красноярск), в турнире не примет участия «Юниор-Спутник» (Нижний Тагил). Также соревнования покинул «Тамбов», который будет выступать в ВХЛ — Кубке Шелкового пути.