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Обнародовано фото второго подозреваемого в убийстве фигуриста Тена
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Обнародовано фото второго подозреваемого в убийстве фигуриста Тена 

Пятый канал 8 часов назад
Фото: Пятый канал
Второй подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена до сих пор не задержан. Розыском предполагаемого убийцы спортсмена занимается весь личный состав полиции Казахстана.
В МВД республики сообщили приметы подозреваемого: рост 165–170 сантиметров, худощавое телосложение; был одет в черную футболку, серые джинсы, обувь черного цвета, носит солнцезащитные очки.
Ранее был задержан его предполагаемый сообщник Нуралы Киясов, который признал вину, но не смог объяснить мотив преступления. Следователи доставили его на место расправы над фигуристом, где в ходе следственного эксперимента показал, как произошла трагедия.
Как сообщал ранее Пятый канал, 19 июля двое молодых людей напали на казахстанского фигуриста Дениса Тена. Призер Олимпийских игр заметил злоумышленников, пытавшихся снять зеркала с его автомобиля. В ходе возникшей потасовки один из преступников нанес спортсмену ножевое ранение в ногу, которое впоследствии стало для него роковым. Тен скончался в больнице от сильной кровопотери.
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