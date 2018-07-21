Дацюк и неподдающиеся! Топ-6 самых опытных игроков КХЛ

«Советский спорт» представляет знаменитых ветеранов нашей лиги во главе с неувядаемым Павлом Дацюком , отпраздновавшим накануне 40-летие.

Современный хоккей все больше становится безвозрастным видом спорта. Встретить в раздевалке команды КХЛ или НХЛ игроков с разницей в 20 лет — далеко не редкость.

И это при том, что более медленными или менее азартными битвы на льду отнюдь не стали. Напротив — темп матчей постоянно растет. Однако в этих условиях на первое место выходит профессионализм и критическое отношение спортсмена к себе. Что и позволяет многим опытным игрокам, будучи лидерами на тренировках, оставаться ими и на льду в официальных матчах.

Представляем главных аксакалов КХЛ, про которых вполне можно было бы снять очередную серию «Неподдающихся».

1. Павел Дацюк, СКА, 40 лет,

20 июля Павел отпраздновал свое 40-летие и вступает в новый сезон самым опытным игроком КХЛ. Однако возраст не помешал ветераны выиграть Олимпийские игры-2018 в Корее, где Павел был капитаном нашей команды. А затем пластаться за нее в ударном звене на ЧМ-2018 и подписать новый контракт со СКА.

Казалось бы, Дацюк выиграл за свою карьеру все, что только можно — золотые медали Олимпиады и чемпионата мира (2012), Кубок Стэнли, Кубок Гагарина… Но, видимо, от хоккея не устал!

Желаем Павлу удачи в составе армейцев, где он несомненно останется лидером и капитаном команды.

2. Андрей Марков , «Ак Барс», 39 лет Чемпион мира-2008 большую часть своей карьеры (17 лет) провел в «Монреале». Но не подписав в НХЛ очередной контракт принял предложение «Ак Барса», который возглавляет хорошо ему знакомый тренер Зинэтула Билялетдинов

Сколько же «отравленных стрел» полетело в Андрея от скептиков, когда он заключил договор с казанским клубом на два года… Главная «претензия» заранее гласила, что ветеран быстро выдохнется на больших европейских площадках.

Андрей отвечал критикам на льду. И довольно быстро усадил их всех на пятую точку. В минувшем сезоне он стал обладателем Кубка Гагарина. И был не просто лидером обороны «Ак Барса» и дирижером игры в большинстве. А с 33 (5+28) очками возглавил рейтинг самых результативных российских защитников в регулярном чемпионате КХЛ.

40 лет Марков отпразднует в декабре по ходу нового сезона. И если «Монреаль» одумается и позовет его назад — ничего удивительного!

Опытный защитник пережил очень непростой этап в своей карьере. Закончив выступать за сборную России, в составе которой он взял золото на ЧМ-2009, Атюшов провел пару неудачных сезонов в «Тракторе» и «Атланте».

— Я снизил к себе требования. Многие вещи пустил на самотек, поэтому случились эти два «черных» сезона в Мытищах и Челябинске, — честно признается Виталий в интервью «Р-Спорту». — Не сразу переключился из возраста, когда себе можно многое позволять, на солидный возраст с повышенным спросом к организму. Думал, что прокатит и так. Но не прокатило…

Однако проанализировав ситуацию и сделав выводы, Атюшов перешел в «Амур», где получил капитанскую повязку, уважительное прозвище «Дед» и… второе дыхание, которое позволяет ему после голов откалывать на льду танцевальные номера в стиле Ольги Бузовой.

Сейчас он подписал новый контракт с хабаровским клубом, отметив в июле перед началом предсезонки свой 39 день рождения!

4. Максим Афиногенов , «Динамо» (Москва), 38 лет Воспитанник бело-голубых вернулся нынешним летом в родное «Динамо», подписав двухлетний контракт. И нынешний гендиректор московского клуба Валерий Шанцев не скрывает, что видит в Афиногенове лидера и на льду, и в раздевалке.

Конечно, возвращение именитого игрока, прекрасно известного динамовским болельщикам — хороший имиджевый ход. Они прекрасно помнят, как он помог стать бело-голубым чемпионами страны в 2005-м, когда в НХЛ грянул локаут. Но дело не только в прежних заслугах Максима, который завоевывал золото на незабываем ЧМ-2008 в Квебеке и бронзу на ОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити.

Прошлый сезон Афиногенов завершил одним из лучших бомбардиров «Витязя» — 36 (16+20) очков. Так что с результативностью у него проблем нет. Несмотря на то, что 39-й день рождения он отпразднует уже в сентябре.

— Очень приятно вернуться в родные места. Туда, где вырос, где научился играть в хоккей, — заявил Афиногенов в интервью «Советскому спорту». — Я провел здесь свое лучшее время. Сейчас с новыми эмоциями приступаю к работе.

5. Александр Еременко , «Динамо» (Москва), 38 лет Единственный голкипер, оказавшийся в нашем рейтинге аксакалов КХЛ, в последние годы честно сражается за «Динамо», которое его воспитало.

Еременко дважды завоевывал золотые медали на чемпионатах мира (2008, 2009). Кроме того, Александр — шестикратный (!) чемпион страны. И трижды — в составе бело-голубых. В общем, представить нынешнее «Динамо» без Еремы в воротах даже как-то и сложновато. Тем более, что чисто внешне голкипер словно и вообще не меняется. Все такой же молодой, улыбчивый и позитивный, как и 12 лет назад. Хотя в его карьере были и не только громкие победы…

Впрочем, Александру есть к чему стремиться! Ведь чешский голкипер Доминик Гашек , выступая за «Спартак» в сезоне 2010/11 доказал, что и в 46 лет можно защищать ворота достойно уровня КХЛ.

Может, и у Еременко главные победы еще впереди?

На самом деле лидеру красно-белых уже завтра, 22 июля исполнится 38. Но он продолжает оставаться в прекрасной форме. И это вовсе не преувеличение! Доктора разводят руками, тренеры ставят его в пример остальным игрокам…

А куда денешься от фактов? После знаменитого теста Купера перед началом предсезонки, показатели Калинина оказались лучшими в команде!

— Для меня в этом нет ничего удивительного. Человек следит за собой и профессионально относится и к своему здоровью, и к предсезонной подготовке, — рассуждает главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев в интервью на сайте клуба. — Он лидер во всём. За него можно только порадоваться. И пусть играет, как можно дольше. Он приносит огромную пользу команде.

Эти слова полностью справедливы. Ведь помимо хорошей физической подготовки, за Калинина еще и колоссальный опыт — он трижды становился чемпионом мира (2008, 2009, 2012). А в современном хоккее это совсем непросто.