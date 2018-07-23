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Каргинов выиграл второй этап «Шёлкового пути», Сотников — лидер общего зачёта
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Каргинов выиграл второй этап «Шёлкового пути», Сотников — лидер общего зачёта 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: За рулем Кубань
Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов показал лучшее время на втором этапе ралли-марафона «Шёлковый путь», сообщает пресс-служба челнинского коллектива. Эдуард Николаев, лидировавший в течение почти всего спецучастка, пробил колесо за 20 км до финиша. Такая ошибка стоила его экипажу восемь минут. Третье место, после минутной пенализации Мардеева и Николаева, занял экипаж Антона Шибалова, выполняющий роль быстрой технички. Неудачным день оказался для команды «МАЗ» — один из экипажей не смог выйти на старт по техническим причинам. Так же лидер команды Сергей Вязович не смог избежать проблем, с ними столкнулись сегодня все четыре белорусских экипажа.
«Сегодня был скоростной спецучасток, очень быстрый. Было очень много грязи — машины почти не было видно из-за нее на финише. Скоростные дороги менялись скользкими, приходилось удерживать машину на ходу, чтобы был «держак». Не получалось много резать, как хотелось бы, потому что были промоины, ямы и приходилось держаться очень часто в колее. Машина показала себя хорошо, понимали, что сегодня день без механиков и надо привезти минимум работы. Если бы была необходимость в каком-то сложном ремонте — могли бы не справиться с ним самостоятельно, без помощи асисстанс, поэтому старались ехать быстро, но не рисковать», — рассказал после финиша Каргинов.
«Шёлковый путь». Грузовики. Второй этап:
1. Каргинов А. («КАМАЗ-мастер») — 03:26:10  2. Сотников Д. («КАМАЗ-мастер») + 7 мин. 36 сек.
3. Шибалов А. («КАМАЗ-мастер») + 8 мин. 39 сек.
4. Николаев Э. («КАМАЗ-мастер») + 8 мин. 53 сек.
5. Мардеев А. («КАМАЗ-мастер») + 10 мин. 25 сек.
6. Куприянов С. («КАМАЗ-мастер») + 17 мин. 51 сек.
«Шёлковый путь». Грузовики. Общий зачёт:
1. Сотников Д. («КАМАЗ-мастер») — 07:33:33  2. Каргинов А. («КАМАЗ-мастер») + 1 мин. 47 сек.
3. Мардеев А. («КАМАЗ-мастер») + 19 мин. 49 сек.
4. Шибалов А. («КАМАЗ-мастер») + 25 мин. 11 сек.
5. Вязович С. («МАЗ-СПОРТ авто») + 26 мин. 21 сек.
6. Куприянов С. («КАМАЗ-мастер») + 34 мин. 11 сек.
7. Сугавара Т. (Hino Ranger) +1 час 13 мин. 42 сек.
8. Николаев Э. («КАМАЗ-мастер») +1 час 38 мин. 35 сек.
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