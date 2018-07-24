Телепрограмма на сегодня, 26 июля 2018, для всех каналов

Попкорнnews.ru предлагает узнать, что покажут российские каналы по телевизору сегодня, 26 июля 2018, в четверг.

Телепрограмма на 26 июля 2018 на Первом канале

05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:15 Телеканал «Доброе утро»

09:50 Жить здорово!

10:55 Модный приговор

12:00 Новости с субтитрами

12:15 Время покажет

15:00 Новости с субтитрами

15:15 Давай поженимся!

16:00 Мужское / Женское

17:00 Время покажет

18:00 Вечерние новости с субтитрами

18:15 Видели видео?

19:00 На самом деле

19:55 Пусть говорят

21:00 Время

21:35 Алхимик (7-я и 8-я серии)

23:35 Тайны города Эн (4-я серия)

00:40 Время покажет

01:40 Модный приговор

02:40 Мужское / Женское

03:00 Новости

03:05 Мужское / Женское

03:40 Давай поженимся!

04:30 Контрольная закупка

Телепрограмма на 26 июля 2018 на канале Россия 1 05:00 Утро России

09:00 Вести

09:15 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:40 Вести. Местное время

12:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым

13:00 60 минут

14:00 Вести

14:40 Вести. Местное время

15:00 Склифосовский. Реанимация (3-я серия)

16:00 Склифосовский. Реанимация (4-я серия)

17:00 Вести

17:40 Вести. Местное время

19:00 60 минут

20:00 Вести

20:45 Вести. Местное время

21:00 Погоня за прошлым (13-я — 16-я серии)

00:45 Почтальон ("Солдаты удачи", 1-я и 2-я серии)

02:45 Как же быть сердцу-2 Телепрограмма на 26 июля 2018 на канале НТВ

05:20 Суд присяжных

06:00 Сегодня

06:05 Суд присяжных

06:30 Деловое утро НТВ 08:30 Возвращение Мухтара-2 ("Огонь и пепел", «Кто твой друг», «Именины у Кристины», «Прости, друг!»)

10:00 Сегодня

10:25 Возвращение Мухтара-2 ("Огонь и пепел", «Кто твой друг», «Именины у Кристины», «Прости, друг!»)

13:00 Сегодня

13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

14:00 Ментовские войны-7 ("Змея в траве", 2-я — 4-я серии)

16:00 Сегодня

16:25 Ментовские войны-7 ("Змея в траве", 2-я — 4-я серии)

17:20 ДНК 18:25 Морские дьяволы-4 ("Горящая путевка", «Беглец», «Эхо войны»)

19:00 Сегодня

19:40 Морские дьяволы-4 ("Горящая путевка", «Беглец», «Эхо войны»)

22:00 Лесник. Своя земля ("Рукописи не горят", 1-я и 2-я серии)

00:10 Свидетели-2 ("Чужая жизнь", «Коса на камень»)

02:00 НашПотребНадзор

03:05 Неподсудные (4-я серия)

04:00 Дорожный патруль-4 (Смертельный исход)

04:50 Подозреваются все (Похищение)

Телепрограмма на 26 июля 2018 на канале ТВ Центр

05:10 Естественный отбор

06:00 Настроение

08:00 Ты — мне, я — тебе

09:45 В полосе прибоя

11:30 События

11:50 Преступления страсти (6-я серия — «Трагедия во дворе церкви»)

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Мисс Марпл Агаты Кристи (Ночная тьма)

16:55 Естественный отбор (Томатная паста)

17:45 Джуна (7-я серия)

18:40 Джуна (8-я серия)

19:40 События

20:00 Право голоса (Красно-белая история)

22:00 События

22:30 10 самых… (Несчастные красавцы)

23:05 Безумие. Плата за талант

00:00 События. 25-й час 00:35 90-е. Лонго против Грабового

01:25 Ночная ликвидация

02:15 Петровка, 38 02:35 Мисс Марпл Агаты Кристи (Причуда Гриншоу)

04:20 Мой герой (Владимир Хотиненко)

Телепрограмма на 26 июля 2018 на канале Культура

06:30 Пленницы судьбы (Анна Сниткина)

07:05 В лесах и на горах (18-я серия)

07:50 Моя любовь — Россия! (Нижегородские красавицы)

09:30 Писатели нашего детства (Виталий Бианки)

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 Следствие ведут ЗнаТоКи (Дело №13 «До третьего выстрела», 1-я часть)

12:50 Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк в мире

13:05 Лунный камень (4-я серия)

13:50 Жизнь замечательных идей (Пенициллиновая гонка)

14:15 Абсолютный слух (Выпуск от 21 февраля)

15:00 Новости культуры

15:10 Пятое измерение (Выпуск от 21 марта 2017 года)

15:40 При дворе Генриха VIII

17:30 Пленницы судьбы (Анна Сниткина)

18:00 В лесах и на горах (18-я серия)

19:30 Новости культуры

19:45 Была ли Клеопатра убийцей?

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Абсолютный слух (Выпуск от 28 февраля)

21:40 Следствие ведут ЗнаТоКи (Дело №13 «До третьего выстрела», 2-я часть)

23:10 Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью

23:30 Новости культуры

23:50 Лунный камень (4-я серия)

00:35 Даниэль Баренбойм. Концерт в Буэнос-Айресе

02:15 Жизнь замечательных идей (Второе зрение)

02:40 Реймсский собор. Вера, величие и красота

Телепрограмма на 26 июля 2018 на канале МАТЧ! ТВ 06:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. Прямая трансляция из США ("Милан" (Италия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия))

06:30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. Прямая трансляция из США ("Милан" (Италия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия))

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

09:20 Футбол. Международный кубок чемпионов. Трансляция из США ("Рома" (Италия) — «Тоттенхэм» (Англия))

11:20 Новости

11:25 Все на Матч!

11:55 Футбол. Международный кубок чемпионов. Трансляция из США ("Боруссия" (Дортмунд, Германия) — «Бенфика» (Португалия))

13:55 Новости

14:00 Все на футбол!

14:30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. Прямая трансляция из Сингапура ("Атлетико" (Испания) — «Арсенал» (Англия))

16:30 Новости

16:35 Все на Матч!

16:55 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд. Прямая трансляция ("Уфа" (Россия) — «Домжале» (Словения))

18:55 Все на Матч!

19:55 Футбол. Международный кубок чемпионов. Трансляция из США ("Милан" (Италия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия))

21:55 Спортивный детектив

22:55 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Испании

00:05 Все на Матч!

00:35 Футбол. Товарищеский матч. Трансляция из Великобритании ("Блэкберн" (Англия) — «Эвертон» (Англия))

02:30 Футбольные гладиаторы

04:30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. Трансляция из Сингапура ("Атлетико" (Испания) — «Арсенал» (Англия))

Телепрограмма на 26 июля 2018 на канале СТС 06:00 Смешарики

06:35 Команда Турбо

07:00 Шоу мистера Пибоди и Шермана

07:25 Три кота

07:40 Том и Джерри

08:30 Кухня

09:30 Уральские пельмени (Любимое)

10:10 Без чувств

12:00 Повелитель стихий

14:00 Воронины

19:00 Мышиная охота

21:00 Братья Гримм

23:20 «Шоу „Уральских пельменей“

00:30 Уральские пельмени (Любимое)

01:00 Мафия. Игра на выживание

02:50 Выжить после

03:50 Крыша мира

04:50 Это любовь

Телепрограмма на 26 июля 2018 на канале РЕН ТВ

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

12:00 Информационная программа 112 12:30 Новости

14:00 Документальный проект (Перевал Дятлова. Кровавая тайна)

16:00 Информационная программа 112 16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112 19:30 Новости

20:00 Максимальный риск

21:50 Смотреть всем!

23:00 Новости

00:30 Пункт назначения-4 02:00 Навстречу шторму

03:30 Самые шокирующие гипотезы

04:30 „Территория заблуждений“ с Игорем Прокопенко

Телепрограмма на 26 июля 2018 на канале ТНТ 05:00 Где логика? (6-я серия)

06:00 ТНТ. Best (5-я серия)

06:30 ТНТ. Best (6-я серия)

07:00 ТНТ. Best (7-я серия)

07:30 ТНТ. Best (8-я серия)

08:00 ТНТ. Best (9-я серия)

08:30 ТНТ. Best (10-я серия)

09:00 Дом-2. Lite

10:15 Дом-2. Остров любви

11:30 Улица (63-я серия)

12:00 Улица (64-я серия)

12:30 Битва экстрасенсов (248-я серия)

14:00 Импровизация (72-я серия)

14:30 Импровизация (72-я серия)

15:00 Импровизация (73-я серия)

16:00 Импровизация (75-я серия)

17:00 Импровизация (76-я серия)

18:00 Импровизация (78-я серия)

19:00 Импровизация (79-я серия)

19:30 Импровизация (79-я серия)

20:00 Реальные пацаны (213-я серия)

20:30 Реальные пацаны (214-я серия)

21:00 Студия Союз (37-я серия)

22:00 Полицейский с Рублёвки (8-я серия)

23:00 Дом-2. Город любви

00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение

01:05 Импровизация (45-я серия)

02:05 Импровизация (46-я серия)

03:00 ТНТ-Club

03:05 Где логика? (7-я серия)

04:00 Где логика? (8-я серия)

Телепрограмма на 26 июля 2018 на канале Домашний

05:40 6 кадров

06:00 Жить вкусно с Джейми Оливером (19-я серия)

06:30 6 кадров

07:00 Понять. Простить (35-я серия — „Супружеские обязанности“)

07:30 По делам несовершеннолетних (712-я и 713-я серии)

09:35 Давай разведёмся! (309-я и 310-я серии)

11:35 Тест на отцовство (22-я серия)

12:35 Понять. Простить (488-я серия — „Подружка Максим“, 489-я серия — „Перепев“, 36-я серия — „Вторая попытка“)

14:15 Трава под снегом (1-я — 4-я серии)

18:00 6 кадров

19:00 Кафе на Садовой (1-я — 4-я серии)

23:00 Глухарь. Возвращение (118-я серия — „Спасатель“)

00:00 6 кадров

00:30 Глухарь. Возвращение (119-я серия — „Запись“)

01:30 Понять. Простить (488-я серия — „Подружка Максим“, 489-я серия — „Перепев“)

02:40 Тест на отцовство (22-я серия)

03:40 Курортный роман (33-я — 36-я серии)

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