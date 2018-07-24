Телепрограмма на сегодня, 26 июля 2018, для всех каналов 

Попкорнnews.ru предлагает узнать, что покажут российские каналы по телевизору сегодня, 26 июля 2018, в четверг.
Телепрограмма на 26 июля 2018 на Первом канале
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Жить здорово!
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Время покажет
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Давай поженимся!
16:00 Мужское / Женское
17:00 Время покажет
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 Видели видео?
19:00 На самом деле
19:55 Пусть говорят
21:00 Время
21:35 Алхимик (7-я и 8-я серии)
23:35 Тайны города Эн (4-я серия)
00:40 Время покажет
01:40 Модный приговор
02:40 Мужское / Женское
03:00 Новости
03:05 Мужское / Женское
03:40 Давай поженимся!
04:30 Контрольная закупка
Телепрограмма на 26 июля 2018 на канале Россия 1 05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
12:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
13:00 60 минут
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
15:00 Склифосовский. Реанимация (3-я серия)
16:00 Склифосовский. Реанимация (4-я серия)
17:00 Вести
17:40 Вести. Местное время
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир
19:00 60 минут
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Погоня за прошлым (13-я — 16-я серии)
00:45 Почтальон ("Солдаты удачи", 1-я и 2-я серии)
02:45 Как же быть сердцу-2 Телепрограмма на 26 июля 2018 на канале НТВ
05:20 Суд присяжных
06:00 Сегодня
06:05 Суд присяжных
06:30 Деловое утро НТВ 08:30 Возвращение Мухтара-2 ("Огонь и пепел", «Кто твой друг», «Именины у Кристины», «Прости, друг!»)
10:00 Сегодня
10:25 Возвращение Мухтара-2 ("Огонь и пепел", «Кто твой друг», «Именины у Кристины», «Прости, друг!»)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Ментовские войны-7 ("Змея в траве", 2-я — 4-я серии)
16:00 Сегодня
16:25 Ментовские войны-7 ("Змея в траве", 2-я — 4-я серии)
17:20 ДНК 18:25 Морские дьяволы-4 ("Горящая путевка", «Беглец», «Эхо войны»)
19:00 Сегодня
19:40 Морские дьяволы-4 ("Горящая путевка", «Беглец», «Эхо войны»)
22:00 Лесник. Своя земля ("Рукописи не горят", 1-я и 2-я серии)
00:10 Свидетели-2 ("Чужая жизнь", «Коса на камень»)
02:00 НашПотребНадзор
03:05 Неподсудные (4-я серия)
04:00 Дорожный патруль-4 (Смертельный исход)
04:50 Подозреваются все (Похищение)
Телепрограмма на 26 июля 2018 на канале ТВ Центр
05:10 Естественный отбор
06:00 Настроение
08:00 Ты — мне, я — тебе
09:45 В полосе прибоя
11:30 События
11:50 Преступления страсти (6-я серия — «Трагедия во дворе церкви»)
13:40 Мой герой (Владимир Хотиненко)
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Мисс Марпл Агаты Кристи (Ночная тьма)
16:55 Естественный отбор (Томатная паста)
17:45 Джуна (7-я серия)
18:40 Джуна (8-я серия)
19:40 События
20:00 Право голоса (Красно-белая история)
22:00 События
22:30 10 самых… (Несчастные красавцы)
23:05 Безумие. Плата за талант
00:00 События. 25-й час 00:35 90-е. Лонго против Грабового
01:25 Ночная ликвидация
02:15 Петровка, 38 02:35 Мисс Марпл Агаты Кристи (Причуда Гриншоу)
04:20 Мой герой (Владимир Хотиненко)
Телепрограмма на 26 июля 2018 на канале Культура
06:30 Пленницы судьбы (Анна Сниткина)
07:05 В лесах и на горах (18-я серия)
07:50 Моя любовь — Россия! (Нижегородские красавицы)
08:20 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна (3-я серия)
09:30 Писатели нашего детства (Виталий Бианки)
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Следствие ведут ЗнаТоКи (Дело №13 «До третьего выстрела», 1-я часть)
12:50 Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк в мире
13:05 Лунный камень (4-я серия)
13:50 Жизнь замечательных идей (Пенициллиновая гонка)
14:15 Абсолютный слух (Выпуск от 21 февраля)
15:00 Новости культуры
15:10 Пятое измерение (Выпуск от 21 марта 2017 года)
15:40 При дворе Генриха VIII
16:35 Даниэль Баренбойм. Концерт в Буэнос-Айресе
17:30 Пленницы судьбы (Анна Сниткина)
18:00 В лесах и на горах (18-я серия)
18:45 Больше, чем любовь (Юрий Никулин и Татьяна Покровская)
19:30 Новости культуры
19:45 Была ли Клеопатра убийцей?
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Абсолютный слух (Выпуск от 28 февраля)
21:40 Следствие ведут ЗнаТоКи (Дело №13 «До третьего выстрела», 2-я часть)
23:10 Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью
23:30 Новости культуры
23:50 Лунный камень (4-я серия)
00:35 Даниэль Баренбойм. Концерт в Буэнос-Айресе
01:35 Евгений Вучетич. Эпоха в камне
02:15 Жизнь замечательных идей (Второе зрение)
02:40 Реймсский собор. Вера, величие и красота
Телепрограмма на 26 июля 2018 на канале МАТЧ! ТВ 06:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. Прямая трансляция из США ("Милан" (Италия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия))
06:30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. Прямая трансляция из США ("Милан" (Италия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия))
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09:20 Футбол. Международный кубок чемпионов. Трансляция из США ("Рома" (Италия) — «Тоттенхэм» (Англия))
11:20 Новости
11:25 Все на Матч!
11:55 Футбол. Международный кубок чемпионов. Трансляция из США ("Боруссия" (Дортмунд, Германия) — «Бенфика» (Португалия))
13:55 Новости
14:00 Все на футбол!
14:30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. Прямая трансляция из Сингапура ("Атлетико" (Испания) — «Арсенал» (Англия))
16:30 Новости
16:35 Все на Матч!
16:55 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд. Прямая трансляция ("Уфа" (Россия) — «Домжале» (Словения))
18:55 Все на Матч!
19:55 Футбол. Международный кубок чемпионов. Трансляция из США ("Милан" (Италия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия))
21:55 Спортивный детектив
22:55 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Испании
00:05 Все на Матч!
00:35 Футбол. Товарищеский матч. Трансляция из Великобритании ("Блэкберн" (Англия) — «Эвертон» (Англия))
02:30 Футбольные гладиаторы
04:30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. Трансляция из Сингапура ("Атлетико" (Испания) — «Арсенал» (Англия))
Телепрограмма на 26 июля 2018 на канале СТС 06:00 Смешарики
06:35 Команда Турбо
07:00 Шоу мистера Пибоди и Шермана
07:25 Три кота
07:40 Том и Джерри
08:30 Кухня
09:30 Уральские пельмени (Любимое)
10:10 Без чувств
12:00 Повелитель стихий
14:00 Воронины
19:00 Мышиная охота
21:00 Братья Гримм
23:20 «Шоу „Уральских пельменей“
00:30 Уральские пельмени (Любимое)
01:00 Мафия. Игра на выживание
02:50 Выжить после
03:50 Крыша мира
04:50 Это любовь
Телепрограмма на 26 июля 2018 на канале РЕН ТВ
05:00 „Территория заблуждений“ с Игорем Прокопенко
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
12:00 Информационная программа 112 12:30 Новости
13:00 Документальный спецпроект (Последний секрет Стивена Хокинга)
14:00 Документальный проект (Перевал Дятлова. Кровавая тайна)
16:00 Информационная программа 112 16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112 19:30 Новости
20:00 Максимальный риск
21:50 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Пункт назначения-4 02:00 Навстречу шторму
03:30 Самые шокирующие гипотезы
04:30 „Территория заблуждений“ с Игорем Прокопенко
Телепрограмма на 26 июля 2018 на канале ТНТ 05:00 Где логика? (6-я серия)
06:00 ТНТ. Best (5-я серия)
06:30 ТНТ. Best (6-я серия)
07:00 ТНТ. Best (7-я серия)
07:30 ТНТ. Best (8-я серия)
08:00 ТНТ. Best (9-я серия)
08:30 ТНТ. Best (10-я серия)
09:00 Дом-2. Lite
10:15 Дом-2. Остров любви
11:30 Улица (63-я серия)
12:00 Улица (64-я серия)
12:30 Битва экстрасенсов (248-я серия)
14:00 Импровизация (72-я серия)
14:30 Импровизация (72-я серия)
15:00 Импровизация (73-я серия)
16:00 Импровизация (75-я серия)
17:00 Импровизация (76-я серия)
18:00 Импровизация (78-я серия)
19:00 Импровизация (79-я серия)
19:30 Импровизация (79-я серия)
20:00 Реальные пацаны (213-я серия)
20:30 Реальные пацаны (214-я серия)
21:00 Студия Союз (37-я серия)
22:00 Полицейский с Рублёвки (8-я серия)
23:00 Дом-2. Город любви
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение
01:05 Импровизация (45-я серия)
02:05 Импровизация (46-я серия)
03:00 ТНТ-Club
03:05 Где логика? (7-я серия)
04:00 Где логика? (8-я серия)
Телепрограмма на 26 июля 2018 на канале Домашний
05:40 6 кадров
06:00 Жить вкусно с Джейми Оливером (19-я серия)
06:30 6 кадров
07:00 Понять. Простить (35-я серия — „Супружеские обязанности“)
07:30 По делам несовершеннолетних (712-я и 713-я серии)
09:35 Давай разведёмся! (309-я и 310-я серии)
11:35 Тест на отцовство (22-я серия)
12:35 Понять. Простить (488-я серия — „Подружка Максим“, 489-я серия — „Перепев“, 36-я серия — „Вторая попытка“)
14:15 Трава под снегом (1-я — 4-я серии)
18:00 6 кадров
19:00 Кафе на Садовой (1-я — 4-я серии)
23:00 Глухарь. Возвращение (118-я серия — „Спасатель“)
00:00 6 кадров
00:30 Глухарь. Возвращение (119-я серия — „Запись“)
01:30 Понять. Простить (488-я серия — „Подружка Максим“, 489-я серия — „Перепев“)
02:40 Тест на отцовство (22-я серия)
03:40 Курортный роман (33-я — 36-я серии)
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