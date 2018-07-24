Российская премьер-лига с сезона-2019/20 будет участвовать в лицензировании клубов

МОСКВА, 24 июля. / ТАСС /. Российская премьер-лига (РПЛ) с сезона-2019/20 будет активно участвовать в лицензировании клубов Российским футбольным союзом (РФС). Об этом сообщили глава РПЛ Сергей Прядкин в ходе презентации сезона.

Во вторник РПЛ объявила об утверждении нового названия, которое сменило бренд Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Также был представлен новый логотип турнира с изображением головы медведя.

"Во-первых, хотелось бы выразить огромную благодарность нашему оргкомитету за прекрасную организацию чемпионата мира, — отметил Прядкин. — Те отзывы, которые были очень и очень положительные. Наша страна выиграла от проведения чемпионата мира. Те стадионы, которые у нас были, — были достаточно старые, теперь нам необходимо сохранить не только наследие, но и атмосферу чемпионата мира".

"Мы обратились в РФС и нашли полную поддержку в том, что с сезона-2019/20 РПЛ будет активно участвовать в лицензировании клубов. Появляется много критики относительно финансового состояния разных клубов. Три— четыре критерия, которые совместно мы определим, и только заключение премьер-лиги позволит получить лицензию для участия в первенстве РПЛ. Это и финансовая стабильность, и коммерческая привлекательность", — заявил Прядкин.

Сезон РПЛ начнется 28 июля, днем ранее пройдет матч за Суперкубок России между московскими «Локомотивом» и ЦСКА.