Ещё
Российская премьер-лига с сезона-2019/20 будет участвовать в лицензировании клубов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российская премьер-лига с сезона-2019/20 будет участвовать в лицензировании клубов 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) с сезона-2019/20 будет активно участвовать в лицензировании клубов Российским футбольным союзом (РФС). Об этом сообщили глава РПЛ Сергей Прядкин в ходе презентации сезона.
Во вторник РПЛ объявила об утверждении нового названия, которое сменило бренд Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Также был представлен новый логотип турнира с изображением головы медведя.
"Во-первых, хотелось бы выразить огромную благодарность нашему оргкомитету за прекрасную организацию чемпионата мира, — отметил Прядкин. — Те отзывы, которые были очень и очень положительные. Наша страна выиграла от проведения чемпионата мира. Те стадионы, которые у нас были, — были достаточно старые, теперь нам необходимо сохранить не только наследие, но и атмосферу чемпионата мира".
"Мы обратились в РФС и нашли полную поддержку в том, что с сезона-2019/20 РПЛ будет активно участвовать в лицензировании клубов. Появляется много критики относительно финансового состояния разных клубов. Три— четыре критерия, которые совместно мы определим, и только заключение премьер-лиги позволит получить лицензию для участия в первенстве РПЛ. Это и финансовая стабильность, и коммерческая привлекательность", — заявил Прядкин.
Сезон РПЛ начнется 28 июля, днем ранее пройдет матч за Суперкубок России между московскими «Локомотивом» и ЦСКА.
ТАСС: последние новости
Анна Старобинец получила премию Европейского общества научной фантастики Саблистка Позднякова вышла в финал ЧМ, гарантировав сборной РФ первое золото на турнире Черчесов: сборная России по футболу достойна хорошей оценки за игру на ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла Юлия Борисенко18
Развратные фото Шараповой утекли в Сеть76
Футбольная премьер-лига РФ сменила название23
Силиконовая грудь лопнула у рестлерши во время боя1
Еще одни россияне попались на допинге
Видео
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:42
Уткин раскрыл детали скандального ухода
Футбол
04:09
Переехавшая в Канаду Медведева рассказала о новом мире
Фигурное катание
00:42
Убийцы Тена не узнали его при нападении
Фигурное катание Азия
03:52
«Слова Порошенко никому не пойдут на пользу»
Бокс
00:30
Тесты Роналду шокировали врачей «Ювентуса»
Футбол
00:27
Казахстан сошел с ума от горя из-за убийства Тена
Фигурное катание
00:56
Головину не нужны ни «Ювентус», ни «Челси»
Футбол Статьи
03:16
Парализованную чемпионку обвинили в вымогательстве
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение