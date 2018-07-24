Новый полигон ТБО переполнен: куда Твери девать мусор?

В июле тверские компании, занимающиеся сбором и вывозом мусора, получили письма-уведомления от ООО «Полигон» за подписью гендиректора Ю. С. Матусова, в которых руководство сообщает о закрытии свалки в Славновском поселении с 1 августа в связи с тем, что якобы исчерпан лимит первой очереди полигона. Также в уведомлении говорится, что вновь принимать мусор полигон сможет только после ввода в эксплуатацию второй очереди строительства.

Среди получателей уведомлений — компания ООО «Эко-Сервис». Как рассказал ТИА коммерческий директор предприятия Дмитрий Ильин, вопрос крайне важный и сложный, требующий незамедлительного решения на всех уровнях власти.

— Сказать, что мы были в шоке после получения письма, не сказать ничего. Мусор вывозить просто некуда. Ближайшая официальная свалка — в Удомле. Никто из Твери мусор туда вывозить не будет. А в Торжок, где тоже есть действующий на законных основаниях полигон, мы возить отходы не сможем, поскольку там свалка имеет лимит только на торжокский мусор. Если Тверь туда будет вывозить мусор, то через неделю там лимит тоже будет исчерпан. На данный момент выхода из ситуации не видим. Если в течение недели ничего не прояснится, то будем рассылать нашим заказчикам уведомления о расторжении договоров на сбор и вывоз отходов.

Как пояснил Дмитрий Владимирович, компания «Эко-Сервис» в месяц вывозит около 4000 тонн мусора — 30% всех отходов Твери.

Согласно данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем компании ООО «Полигон», а значит и полноправным владельцем свалки, является правительство Москвы — ГУП г. Москвы «ЭКОТЕХПРОМ». Офис «Полигона» находится в Твери, на ул. Трёхсвятская. На звонок корреспондента ТИА ответил мужчина, представившийся Алексеем. Он сообщил, что вся официальная информация есть в уведомлении и больше ему добавить нечего. Да, полигон закрывается с 1 августа, вторая очередь строится, но никакой точной информации о сроках введения в эксплуатацию у него нет. На просьбу встретиться с руководством сказал, что переговорит с начальством, но ничего не обещает.

Сотрудник ООО «Полигон» Алексей также уверил, что полигон не принимал мусор из Москвы и впредь принимать не будет, таким образом свалку под завязку заполнили буквально за несколько лет мусором из Твери и Тверской области.

А тем временем мусоровозы с московскими номерами на Бежецком шоссе неоднократно замечали жители Твери и Калининского района.

Более того, активисты ОНФ также зафиксировали ввоз в Тверскую область мусора из Московской области. По мнению общественников, компании, занимающиеся транспортировкой отходов, выстроили целую схему, которая позволяет свозить на свалки Тверского региона мусор из других субъектов. ОНФ направил обращение в прокуратуру по факту незаконного ввоза мусора.

— Представители ОНФ зафиксировали регулярное движение мусоровозов с номерами государственной регистрации Москвы и Московской области либо без регистрационных номеров на территорию Калининского района Тверской области. Все автомобили останавливаются на базе на трассе М-10 «Москва — Санкт-Петербург», где выгружают контейнеры и возвращаются в свой регион. После этого на базу приезжают автомобили с маркировкой тверской компании, занимающейся транспортировкой мусора. Мусоровозы загружают контейнеры и увозят их с территории, — рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Яковлев

Когда съёмочная группа ТИА приехала на полигон, нас встретил охранник, который предупредил, что он человек маленький, а все решения принимаются наверху. Он подтвердил, что с 1 августа свалка будет закрыта. Во время разговора подъехал мусоровоз с московскими номерами. У водителя не оказалось документов, поэтому охрана в присутствии журналистов машину на территорию полигона не пропустила, а развернула обратно.

Напомним, новый полигон ТБО на 21 км Бежецкого шоссе в Славновском сельском поселении начали строить в 2012 году. Планировали построить шесть участков для складирования мусора — так называемых карт. По проекту, полигон рассчитан на 20 лет эксплуатации. Тогда инвестор и подрядчик говорили, что одним складированием отходов не обойдутся: современный комплекс будет включать еще в себя и площадки для сортировки, измельчения крупногабаритного мусора.

Официальный комментарий от руководства ООО «Полигонг» ТИА всё же удалось получить — в редакцию по нашей просьбе позвонил генеральный директор Юрий Матусов, который возглавил предприятие две недели назад. Он сообщил, что на сегодняшний день построено всё, кроме 6 карт под складирование отходов.

— Сейчас на полигоне эксплуатируется одна карта. Она имеет свой лимит — то есть производственные мощности, установленные проектом. Так вот, лимит исчерпан. Карта заполнена более, чем на 90%. Остальные пять карт не построены. Вторая только в процессе строительства, но когда она будет введена в эксплуатацию, сказать не могу даже приблизительно. Это очень затратный с точки зрения финансов процесс. Нужны больше деньги. У нас, кстати, большая дебиторка: за складирование и утилизацию мусора компании должны около 33 миллионов рублей, прежде всего, тверские.

Юрий Матусов добавил, что все работники останутся на своих местах даже после закрытия полигона. А вот о планах учредителя — правительства Москвы — он говорить не в праве. На вопрос — что же делать Твери и куда девать мусор? — гендиректор «Полигона» удивился:

— Мне странно это слышать, ведь вопрос встал не сегодня и не вчера. Производственные мощности карты были всем хорошо известны, и что лимит будет скоро исчерпан — тоже. Администрация города и правительство области уведомлены о закрытии полигона.

24 июля в правительстве Тверской области прошло совещание по поводу продления ресурса эксплуатации первой карты полигона ТБО. В совещании, которое провел министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области Андрей Волгин , приняли участие представители Минприроды Тверской области, Росприроднадзора, Роспотребнадзора , природоохранной прокуратуры, регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами (МУП «ТСАХ»), операторов по сбору и транспортировке мусора в городе Твери, председатель постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Законодательного собрания Тверской области Станислав Петрушенко.

— В настоящее время ведется строительство второй карты полигона. До ввода ее в эксплуатацию целесообразно продлить использование емкости первой карты. С этой целью предложено увеличить объем сортировки мусора, что позволит снизить количество твердых бытовых отходов, подлежащих захоронению, — прокомментировали в министерстве строительства и ЖКХ Тверской области.

Как стало известно ТИА, сейчас в Москве идут переговоры с собственником полигона, чтобы решить вопрос с вывозом и утилизацией мусора в Твери.