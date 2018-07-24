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Умара Джабраилова исключили из «Единой России»
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Умара Джабраилова исключили из «Единой России» 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Бизнесмена Умара Джабраилова, оштрафованного судом за стрельбу в отеле Four Seasons, исключили из «Единой России». Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» адвокат предпринимателя Зима Бочалова.
В отделении партии «Единая Россия» по ЦАО подтвердили эту информацию. Адвокат бизнесмена выразила сожаление принятым решением, подчеркнув, что устав партии не обязывал «Единую Россию» исключать Джабраилова из своих рядов из-за наличия у него судимости.
Летом 2017 года Джабраилов дважды выстрелил в потолок номера столичного отеля Four Seasons из наградного пистолета. Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве. В ноябре прошлого года суд признал бизнесмена виновным и оштрафовал на 500 тысяч рублей.
После возбуждения уголовного дела в отношении Джабраилова «Единая Россия» приостановила его членство в партии. Позже после приговора суда бизнесмен написал заявление о возобновлении своего членства, но оно было отклонено.
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