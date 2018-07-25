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Губернатор Кубани дал 3 месяца на назначение замами глав муниципалитетов казачьих атаманов
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Губернатор Кубани дал 3 месяца на назначение замами глав муниципалитетов казачьих атаманов 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: Югополис
КРАСНОДАР, 25 июля. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал три месяца главам муниципалитетов, чтобы они назначили своими заместителями казачьих атаманов.
"До сих пор главы 27 муниципалитетов не сделали атаманов своими заместителями. Плохо. Казаки должны быть по максимуму включены в жизнь районов. Даю три месяца на исправление", — написал глава региона в Twitter.
В 2016 году Кондратьев поручил главам городов и районов назначить своими заместителями казачьих атаманов. По его мнению, это позволит лучше представить интересы казачества в органах власти и повысить вовлеченность казаков в жизнь городов и сел.
Заместителем губернатора является атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда. Численность войска в настоящее время составляет около 53 тыс. человек, что почти на 4,5 тыс. больше, чем в прошлом году. Основными видами деятельности казаков являются государственная служба, в том числе охрана границ, обеспечение общественного правопорядка.
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