Ещё
Установлено место съемки видео с разоружением «Правого сектора» спецназом СБУ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Установлено место съемки видео с разоружением «Правого сектора» спецназом СБУ 

Деловая газета «Взгляд» 25 июля 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Видеоролик, на котором показано разоружение сил «Правого сектора» бойцами СБУ, отражает реальные события, сообщили украинские СМИ.
Несколько представителей «добровольческого движения» заявили, что этот ролик может отражать события начала июня 2018 года, когда под городом Мангуш близ Мариуполя проводилась зачистка тыловой базы ДУК «Правый сектор», сообщает «Страна».
Утверждается, что на тыловой базе к моменту выдвижения спецназа СБУ находилось только несколько боевиков «Правого сектора», остальные находились на передовой под Широкино. Также, по данным издания, никто после изъятия оружия задержан не был, однако один из бойцов «Правого сектора» был избит.
На последних секундах ролика видно нарукавную эмблему одного из задерживаемых бойцов — она относится к Добровольческому украинскому корпусу — ДУК «Правый сектор».
Видео с разоружением «Правого сектора» в Донбассе появилось на днях, однако многие пользователи соцсети усомнились в том, что ролик не был постановочным.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Сеть взбудоражило видео с поедающей голубя змеей на оживленной улице Лондона Разведку у российских границ за неделю провели 25 летательных аппаратов Глава МВД Италии процитировал Муссолини
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поступок вратаря «Ливерпуля» восхитил болельщиков7
Роскошная жизнь: Канада подкупила Медведеву золотом107
Таран ограждения Смоловым попал на видео29
Трехкратный чемпион «Формулы-1» вышел из комы
Медведева пошла на новое «предательство»406
Видео
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
01:51
Страшная трагедия унесла жизнь российской чемпионки
Летние виды спорта Статьи
00:58
«Ковалев повел себя недисциплинированно»
Бокс Статьи
04:09
Роскошная жизнь: Канада подкупила Медведеву золотом
Фигурное катание Статьи
00:58
Ковалёв объявил о возможном завершении карьеры
Бокс
01:35
Ковалеву нанесли сокрушительное поражение
Бокс
02:57
Загитова продемонстрировала новую короткую программу
Фигурное катание
01:02
Диас назвал Нурмагомедова трусом
MMA
00:30
Оскандалившегося Смолова никак не наказали
Футбол
00:44
Поражение России от Хорватии закончилось пытками
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение