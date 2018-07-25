Установлено место съемки видео с разоружением «Правого сектора» спецназом СБУ

Видеоролик, на котором показано разоружение сил «Правого сектора» бойцами СБУ , отражает реальные события, сообщили украинские СМИ.

Несколько представителей «добровольческого движения» заявили, что этот ролик может отражать события начала июня 2018 года, когда под городом Мангуш близ Мариуполя проводилась зачистка тыловой базы ДУК «Правый сектор», сообщает «Страна».

Утверждается, что на тыловой базе к моменту выдвижения спецназа СБУ находилось только несколько боевиков «Правого сектора», остальные находились на передовой под Широкино. Также, по данным издания, никто после изъятия оружия задержан не был, однако один из бойцов «Правого сектора» был избит.

На последних секундах ролика видно нарукавную эмблему одного из задерживаемых бойцов — она относится к Добровольческому украинскому корпусу — ДУК «Правый сектор».

Видео с разоружением «Правого сектора» в Донбассе появилось на днях, однако многие пользователи соцсети усомнились в том, что ролик не был постановочным.