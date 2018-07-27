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Роспотребнадзор выявил нарушения в 13% проверенной импортной школьной формы
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Роспотребнадзор выявил нарушения в 13% проверенной импортной школьной формы 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: РИАМО
Роспотребнадзор выявил в I полугодии 2018 года нарушения по санитарно-химическим и токсикологическим показателям в 13% проб импортной школьной формы и в 11% проб школьной формы отечественного производства, говорится в сообщении ведомства. Вся небезопасная продукция была изъята из оборота, добавили в ведомстве.
«В рамках подготовки к новому учебному году в I полугодии 2018 года Роспотребнадзором исследовано более 1 тыс. проб одежды для учащихся, из которых не соответствовало обязательным требованиям по различным показателям (санитарно-химическим, токсикологическим и т.д.) 11% проб. При этом доля проб одежды импортного производства, не соответствующих нормативам, выше и составляет 13%. По всем фактам выявленных нарушений приняты меры в отношении производителей и продавцов, небезопасная продукция изъята из оборота», — говорится в сообщении.
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