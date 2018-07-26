Калининградский янтарный комбинат планирует перейти на новую систему добычи солнечного камня.

Главная задача — сохранить и довести до потребителя минерал в первоначальном виде. Об этом во время пресс-конференции заявил глава предприятия Михаил Зацепин

— Визитная карточка региона, Балтийский янтарь, станет ещё краше. Калининградский янтарный комбинат планирует перейти на новую систему добычи. Современная технология позволит сохранить солнечный камень в первозданном виде. Меньше крошки, больше чистых самородков.

Техническое перевооружение хотят запустить к середине 2019 года. Это будет более бережный способ добычи. На новое оснащение выделят около 6 миллиардов рублей. Сейчас на крупнейшем промышленном предприятии янтарь добывают с помощью шагающих экскаваторов. В результате такой технологии около 20% камня измельчается.

Михаил Зацепин, генеральный директор Калининградского янтарного комбината:

— Все эти элементы добычи будут ликвидированы. Янтарь будет погрузчиками грузиться в машины. И везтись на обогатительную фабрику, там, в щадящем режиме будет размываться. Чтобы исключить колесо, эту длинную трубу. В настоящее время решение принято, будет заниматься оптом производства.

И цельный камень, и дроблёный переработчики и художники могут приобрести на аукционе. Килограмм мелкого янтаря фракции в 4 миллиметра стоит от 55 рублей. Есть и особо крупные самородки весом от килограмма. С начала года было добыто 7 таких минералов-гигантов.

В прошлом году янтарный комбинат установил абсолютный рекорд за последние 40 лет. На Приморском карьере добыли 453 тонны сырца. В этом году планируется выйти на ещё более высокий уровень.

Ирина Аксёнова, Максим Вернер