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Калининградский янтарный комбинат планирует перейти на новую систему добычи солнечного камня.
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Калининградский янтарный комбинат планирует перейти на новую систему добычи солнечного камня. 

Вести Калининград 26 минут назад
Фото: Вести Калининград
Главная задача — сохранить и довести до потребителя минерал в первоначальном виде. Об этом во время пресс-конференции заявил глава предприятия Михаил Зацепин.
Ирина Аксёнова, калининград:
— Визитная карточка региона, Балтийский янтарь, станет ещё краше. Калининградский янтарный комбинат планирует перейти на новую систему добычи. Современная технология позволит сохранить солнечный камень в первозданном виде. Меньше крошки, больше чистых самородков.
Техническое перевооружение хотят запустить к середине 2019 года. Это будет более бережный способ добычи. На новое оснащение выделят около 6 миллиардов рублей. Сейчас на крупнейшем промышленном предприятии янтарь добывают с помощью шагающих экскаваторов. В результате такой технологии около 20% камня измельчается.
Михаил Зацепин, генеральный директор Калининградского янтарного комбината:
— Все эти элементы добычи будут ликвидированы. Янтарь будет погрузчиками грузиться в машины. И везтись на обогатительную фабрику, там, в щадящем режиме будет размываться. Чтобы исключить колесо, эту длинную трубу. В настоящее время решение принято, будет заниматься оптом производства.
И цельный камень, и дроблёный переработчики и художники могут приобрести на аукционе. Килограмм мелкого янтаря фракции в 4 миллиметра стоит от 55 рублей. Есть и особо крупные самородки весом от килограмма. С начала года было добыто 7 таких минералов-гигантов.
В прошлом году янтарный комбинат установил абсолютный рекорд за последние 40 лет. На Приморском карьере добыли 453 тонны сырца. В этом году планируется выйти на ещё более высокий уровень.
Ирина Аксёнова, Максим Вернер
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