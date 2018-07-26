В Роскосмосе подтвердили задержание еще одного главы предприятия

Как отмечается, в отношении Лемешевского следственные органы возбудили дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

"Мы подтверждаем информацию о задержании Лемешевского", — заявил Устименко.

Также уточняется, что исполнять обязанности задержанного будет замгендиректора по безопасности Харун Карчаев.