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В Роскосмосе подтвердили задержание еще одного главы предприятия
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В Роскосмосе подтвердили задержание еще одного главы предприятия 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: Газета.Ru
Глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко подтвердил, что следственные органы задержали Сергея Лемешевского, который является гендиректором НПО им. Лавочкина. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, в отношении Лемешевского следственные органы возбудили дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
"Мы подтверждаем информацию о задержании Лемешевского", — заявил Устименко.
Также уточняется, что исполнять обязанности задержанного будет замгендиректора по безопасности Харун Карчаев.
Ранее сообщалось, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посетит ЦНИИмаш — головной научный институт ракетно-космической отрасли — и проведет там совещание.
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