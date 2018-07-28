ЦСКА в седьмой раз выиграл Суперкубок России по футболу

Московский ЦСКА обыграл «Локомотив» и в седьмой раз в своей истории стал обладателем Олимп Суперкубка России по футболу, сообщает ТАСС.

Матч проходил на стадионе «Нижний Новгород» и завершился победой армейцев со счетом 1:0.

Основное время игры завершилось со счетом 0:0. Победу подопечным Виктора Гончаренко принес забитый на 107-минуте встречи мяч вышедшего на замену полузащитника Хетага Хосонова. На 113-й минуте встречи с поля за неспортивное поведение был удален защитник «железнодорожников» Соломон Кверквелия.

Действующие чемпионы России во второй раз кряду потерпели поражение в матче за Суперкубок страны. В прошлом году «железнодорожники» уступили московскому «Спартаку».

"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию этой встречи.

Футбол. Олимп Суперкубок России "Локомотив" (Москва) — ЦСКА (Москва) — 0:1 Голы: 0:1 — Хосонов, 107. Удаления: Кверквелия, 113.