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ЦСКА в седьмой раз выиграл Суперкубок России по футболу
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ЦСКА в седьмой раз выиграл Суперкубок России по футболу 

Газета.Ru 14 часов назад
Фото: Газета.Ru
Московский ЦСКА обыграл «Локомотив» и в седьмой раз в своей истории стал обладателем Олимп Суперкубка России по футболу, сообщает ТАСС.
Матч проходил на стадионе «Нижний Новгород» и завершился победой армейцев со счетом 1:0.
Основное время игры завершилось со счетом 0:0. Победу подопечным Виктора Гончаренко принес забитый на 107-минуте встречи мяч вышедшего на замену полузащитника Хетага Хосонова. На 113-й минуте встречи с поля за неспортивное поведение был удален защитник «железнодорожников» Соломон Кверквелия.
Действующие чемпионы России во второй раз кряду потерпели поражение в матче за Суперкубок страны. В прошлом году «железнодорожники» уступили московскому «Спартаку».
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию этой встречи.
Футбол. Олимп Суперкубок России "Локомотив" (Москва) — ЦСКА (Москва) — 0:1 Голы: 0:1 — Хосонов, 107. Удаления: Кверквелия, 113.
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