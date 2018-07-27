Глава КЧР назначил Мурата Суюнчева новым министром финансов республики

rightТемрезов подчеркнул, что считает нового главу минфина республики профессиональным и подготовленным для новой должности человеком.

До работы в отделении Пенсионного фонда по КЧР Суюнчев являлся депутатом Народного собрания, возглавляя в республиканском парламенте комитет по экономической политике, бюджету, финансам, налогам и предпринимательству. Затем, став сенатором в Совете Федерации России от законодательного органа КЧР, входил в состав комитета по бюджету и финансовым рынкам и трехсторонней комиссии Госдумы и Совета Федерации по вопросам межбюджетных отношений.

"Он имеет большой опыт в вопросах финансово-экономической деятельности как на федеральном, так на региональном уровне. Кроме того, немаловажное значение имеет его многолетний опыт сотрудничества с правительством страны и главами местного самоуправления", — написал Темрезов.

Он также отметил, что поставил перед новым вице-премьером — министров финансов ряд задач, главная из которых — реализация поручений главы государства, обозначенных в его послании Федеральному Собранию и в майском указе.

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