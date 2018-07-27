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Глава КЧР назначил Мурата Суюнчева новым министром финансов республики
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Глава КЧР назначил Мурата Суюнчева новым министром финансов республики 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
ЧЕРКЕССК, 27 июл — РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ о назначении заместителем председателя правительства — министром финансов КЧР Мурата Суюнчева, до этого руководившего отделением Пенсионного фонда России по республике, сообщил глава региона на своей странице в Инстаграм.
rightТемрезов подчеркнул, что считает нового главу минфина республики профессиональным и подготовленным для новой должности человеком.
До работы в отделении Пенсионного фонда по КЧР Суюнчев являлся депутатом Народного собрания, возглавляя в республиканском парламенте комитет по экономической политике, бюджету, финансам, налогам и предпринимательству. Затем, став сенатором в Совете Федерации России от законодательного органа КЧР, входил в состав комитета по бюджету и финансовым рынкам и трехсторонней комиссии Госдумы и Совета Федерации по вопросам межбюджетных отношений.
"Он имеет большой опыт в вопросах финансово-экономической деятельности как на федеральном, так на региональном уровне. Кроме того, немаловажное значение имеет его многолетний опыт сотрудничества с правительством страны и главами местного самоуправления", — написал Темрезов.
Он также отметил, что поставил перед новым вице-премьером — министров финансов ряд задач, главная из которых — реализация поручений главы государства, обозначенных в его послании Федеральному Собранию и в майском указе.
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