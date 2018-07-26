Стал известен состав «Уфы» на домашний матч Лиги Европы с «Домжале» 

Стал известен стартовый состав «Уфы» на первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы со словенским «Домжале». Встреча состоится сегодня, 26 июля, в Уфе и начнется в 17:00 по московскому времени. Стартовый состав «Уфы» выглядит так: Александр Беленов, Боян Йокич, Веролюб Салатич, Дмитрий Живоглядов, Иван Пауревич, Денис Тумасян, Йонуц Неделчяру, Сильвестр Игбун, Джемал Табидзе, Вячеслав Кротов, Иван Обляков.
«Уфа» впервые в своей истории пробилась в квалификацию Лиги Европы и сегодня дебютирует в еврокубках.
«Чемпионат» проведёт тестовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Домжале».