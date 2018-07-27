Российские суда могут получить исключительное право перевозок нефти по Севморпути

Судам под российским флагом могут предоставить исключительное право перевозок нефтепродуктов по Северному морскому пути, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов на открытии международного дальневосточного морского салона.

Также в этом году могут появиться и другие новые механизмы поддержки российских судостроителей и судовладелцев, дополнительные преференции, передает ТАСС

Международный дальневосточный морской салон проходит во Владивостоке с 26 по 28 июля 2018 года накануне дня Военно-морского флота России и Главного военно-морского парада. Ожидается, что он объединит более 1,5 тысяч участников из России и зарубежных стран, к участию приглашены российские и иностранные государственные деятели, главы субъектов РФ, руководители крупнейших корпораций, признанные эксперты, ожидается визит делегаций из Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Южной Кореи и Японии.