Вице-губернатор Мурманской области ушел в отставку 

Вице-губернатор Мурманской области Григорий Стратий подал в отставку. На этом посту его сменила Ольга Кузнецова.
Глава региона Марина Ковтун поблагодарила Григория Стратия за качественную работу, сообщает Мурманский вестник. По ее словам, он всегда ответственно подходил к любому вопросу.
Экс-чиновник также поблагодарил губернатора. «Хочу выразить искреннюю благодарность за то, что пять лет назад вы пригласили меня работать в команду», — сказал он.
Григорий Стратий добавил, что покидает пост по семейным обстоятельствам. Ему придется уехать из Мурманской области.
Новым вице-губернатором станет Ольга Кузнецова. До этого она занимала Кузнецова пост главы областного министерства развития промышленности и предпринимательства.
Марина Ковтун заявила, что Кузнецова справится с новыми задачами, поставленными перед ней.
Как сообщают «Невские новости», с 30 июля исполнять обязанности министра развития промышленности и предпринимательства будет Олег Костенко.