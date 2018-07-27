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Вице-губернатор Мурманской области ушел в отставку
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Вице-губернатор Мурманской области ушел в отставку 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вице-губернатор Мурманской области Григорий Стратий подал в отставку. На этом посту его сменила Ольга Кузнецова.
Глава региона Марина Ковтун поблагодарила Григория Стратия за качественную работу, сообщает Мурманский вестник. По ее словам, он всегда ответственно подходил к любому вопросу.
Экс-чиновник также поблагодарил губернатора. «Хочу выразить искреннюю благодарность за то, что пять лет назад вы пригласили меня работать в команду», — сказал он.
Григорий Стратий добавил, что покидает пост по семейным обстоятельствам. Ему придется уехать из Мурманской области.
Новым вице-губернатором станет Ольга Кузнецова. До этого она занимала Кузнецова пост главы областного министерства развития промышленности и предпринимательства.
Марина Ковтун заявила, что Кузнецова справится с новыми задачами, поставленными перед ней.
Как сообщают «Невские новости», с 30 июля исполнять обязанности министра развития промышленности и предпринимательства будет Олег Костенко.
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