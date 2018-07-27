Вице-губернатор Мурманской области ушел в отставку

Глава региона Марина Ковтун поблагодарила Григория Стратия за качественную работу, сообщает Мурманский вестник. По ее словам, он всегда ответственно подходил к любому вопросу.

Экс-чиновник также поблагодарил губернатора. «Хочу выразить искреннюю благодарность за то, что пять лет назад вы пригласили меня работать в команду», — сказал он.

Григорий Стратий добавил, что покидает пост по семейным обстоятельствам. Ему придется уехать из Мурманской области.

Новым вице-губернатором станет Ольга Кузнецова. До этого она занимала Кузнецова пост главы областного министерства развития промышленности и предпринимательства.

Марина Ковтун заявила, что Кузнецова справится с новыми задачами, поставленными перед ней.

Как сообщают «Невские новости», с 30 июля исполнять обязанности министра развития промышленности и предпринимательства будет Олег Костенко.